Czy Polacy popierają prowadzenie strajku włoskiego przez nauczycieli? Takie pytanie zadano w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Zdjęcie Strajk nauczycieli trwał od 8 do 27 kwietnia /Daniel Dmitriew /Agencja FORUM

Jak informuje "Rzeczpospolita" 37 proc. badanych popiera prowadzenie strajku włoskiego przez nauczycieli. Prawie połowa (48 proc.) nie jest jednak zwolennikami tego pomysłu. Zdania w tej kwestii nie ma 15 proc. respondentów.

Reklama

- Częściej brak poparcia wyrażają kobiety (51 proc.), osoby w wieku 25-34 lata (56 proc.), ankietowani o wykształceniu zasadniczym zawodowym (62 proc.), badani o dochodzie netto 1001-2000 zł (54 proc.) oraz mieszkańcy wsi (53 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Badanie przeprowadziła firma SW Research na zlecenie serwisu rp.pl w dniach 30 kwietnia - 2 maja 2019 roku, na próbie 800 osób reprezentatywnej dla populacji Polski pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zalecił pedagogom, żeby pracowali tylko "tyle ile, zobowiązują do tego przepisy i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu pracy i co zapewnia pracodawca".