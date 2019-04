Nikt nie wyszedł zwycięsko ze strajku nauczycieli - takiego zdania jest ponad połowa biorących udział w sondażu IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej", Dziennik.pl i RMF FM. Niemal co trzeci badany uważa, że największy wygrany trwającego prawie trzy tygodnie protestu to rząd.

Dokładnie 50,1 proc. respondentów twierdzi, że nikt nie wyszedł zwycięsko ze strajku nauczycieli. 32,1 proc. ankietowanych jest zdania, że wygranym jest rząd, 11,6 proc. - że nauczyciele, 1,4 proc. - że opozycja. 4,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie.



Kto uważa, że strajk wygrali rządzący?

Zwycięstwo rządu widzą przede wszystkim młode osoby, do 29. roku życia (64 proc. badanych z tej grupy), które jeszcze uczą się albo studiują (78 proc.).

Takiego zdania jest też duża grupa osób, które mają dzieci w wieku szkolnym (40 proc.) i deklarują bardzo duże zainteresowanie polityką. Mówią, że śledzą wszystkie najważniejsze wydarzenia (50 proc.).

Kto uważa, że w czasie strajku - mimo wszystko - wygrali nauczyciele?

Zwycięstwo nauczycieli widzą głównie osoby bezrobotne (34 proc.) i najstarsi badani, którzy mają więcej niż siedemdziesiąt lat (20 proc.).

Tylko jeden na stu badanych uważa, że ze strajku nauczycieli zwycięsko wyszła... opozycja. Takiego zdania są głównie osoby z wykształceniem podstawowym, o najmniejszych zarobkach.

Ogólnopolskie badanie IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM zostało wykonane w dniach 26-27 kwietnia na grupie 1100 osób (metodą CATI).



Jak Polacy oceniają strajk nauczycieli? Opinia publiczna podzielona

ZNP i Wolny Związek Zawodowy "Solidarność - Oświata" zdecydowały o zawieszeniu strajku

O zawieszeniu strajku od soboty od godz. 6 zadecydowały władze ZNP i Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność - Oświata".

Nauczyciele zawiesili strajk, żeby umożliwić uczniom ukończenie nauki - poinformował przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz. Zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach trwał od 8 kwietnia. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności.



Egzaminy maturalne powinny się rozpocząć 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, bo jest to warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne.