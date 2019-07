Zjednoczenie opozycji opłaca się wszystkim głównym partiom na scenie politycznej. Zyska na tym i opozycja, i... Prawo i Sprawiedliwość. Tak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej", dziennik.pl i RMF FM.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Piotr Molecki /East News

W sondażu uwzględniono dwa warianty. Jeśli opozycja się nie zjednoczy, PiS uzyska - według badania - 40,3 procent poparcia, a PO - 19,9 procent. Różnica pomiędzy tymi ugrupowaniami jest więc w tym przypadku ogromna. Do Sejmu weszłyby także: Wiosna (6,3 proc.), Kukiz (5,4 proc.) i SLD (5,4 proc.). Reszta partii znajduje się znacznie pod progiem wyborczym: KORWiN (3,4 proc.), PSL (3 proc.), Nowoczesna 1,3 (proc.).

Gdyby jednak opozycja się zjednoczyła, to wtedy - według sondażu - Nowoczesna i PSL wejdą do Sejmu, ponieważ partie te uzyskają razem z Platformą Obywatelską 28,5 procent głosów. Odebrałyby tym samym głosy między innymi Kukiz'15. Ugrupowanie to nie przekroczyłoby progu wyborczego.

Co ciekawe, zjednoczenie opozycji zwiększyłoby także poparcie dla PiS-u o 2 punkty - wzrosłoby ono do prawie 42,5 proc.

Sondaż został przeprowadzony telefonicznie w dniach 28-29 czerwca na grupie 1100 osób - przed ogłoszeniem przez Wiosnę rozmów z Platformą Obywatelską o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych.



Krzysztof Berenda