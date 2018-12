Sondaż. Zmiana oceny prezydentury Dudy

57 proc. badanych w grudniu przez CBOS pozytywnie ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy; niezadowolonych z jego pracy jest 32 proc. Zadowolonych z działalności Sejmu jest 31 proc., a źle o pracy posłów mówi 53 proc. ankietowanych. O pracy Senatu dobrze mówi 32 proc., źle - 45 proc.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Rafal Oleksiewicz /Reporter

CBOS podkreśla, że w ciągu ostatniego miesiąca nieco pogorszyły się notowania głowy państwa i są obecnie najsłabsze od około półtora roku. Pozytywnie prezydenturę Andrzeja Dudy ocenia 57 proc. badanych (od listopada spadek o 3 pkt proc.); niezadowolonych z pracy prezydenta było 32 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). 11 proc. nie mało zdania.

Oceny prezydentury Andrzeja Dudy są w znacznej mierze zależne od politycznych preferencji badanych i ich religijności - podkreślono w badaniu. Najczęściej pozytywnie wypowiadają się o prezydenturze sympatycy PiS, respondenci o orientacji prawicowej i osoby uczestniczące w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu.

Lepiej na tle innych prezydenturę Dudy oceniają najmłodsi i najstarsi ankietowani, mieszkańcy wsi, badani mający wyksztalcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe oraz uzyskujący najniższe dochody per capita. Relatywnie wysoki poziom niezadowolenia z działalności głowy państwa koresponduje z poparciem dla PO, lewicową orientacją polityczną, brakiem zaangażowania w praktyki religijne, a także z największymi dochodami per capita, wyższym wykształceniem oraz zamieszkiwaniem w dużych miastach.

W ogromnej większości zadowoleni z obecnej prezydentury są zwolennicy Andrzeja Dudy z II tury wyborów prezydenckich. Nieliczni spośród nich są nią rozczarowani. Negatywne opinie o działalności głowy państwa dominują w ówczesnym elektoracie Bronisława Komorowskiego, a tylko co szósty jego wyborca ocenia ją dobrze.

Wzrasta niezadowolenie z pracy Sejmu

Również grudniowe notowania parlamentu są nieco gorszę od listopadowych. Zadowolenie z pracy posłów wyraża obecnie 31 proc. ankietowanych (od listopada spadek o 2 pkt proc.) i w zasadzie tyle samo (32 proc., spadek o 2 pkt proc.) chwali pracę senatorów. Źle działalność Sejmu ocenia 53 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.), a izby wyższej - 45 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). 16 proc. nie miało zdania na temat pracy Sejmu, a 23 proc. o pracy Senatu.

Jak podkreśla CBOS największy wpływ na odbiór działalności Sejmu mają poglądy i preferencje polityczne badanych oraz - powiązana z nimi - religijność. Zadowoleniu z pracy posłów sprzyja popieranie Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem), prawicowe poglądy polityczne i zaangażowanie w praktyki religijne, zwłaszcza udział w nich kilka razy w tygodniu.

Wyróżniają się pod tym względem także mieszkańcy wsi, osoby mające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe oraz badani uzyskujący najniższe (poniżej 900 zł) i przeciętne (od 1300 zł do 1799 zł) dochody per capita. Według CBOS najwięcej ocen negatywnych jest wśród zwolenników Platformy Obywatelskiej, ankietowanych deklarujących orientację lewicową lub centrową oraz nieuczestniczących w praktykach religijnych. Niezadowolenie z działalności izby niższej deklarują także relatywnie często badani mający od 35 do 44 lat, mieszkańcy dużych miast (co najmniej stutysięcznych), respondenci najlepiej wykształceni, uzyskujący najwyższe dochody per capita (2500 zł i więcej) oraz osoby źle oceniające własną sytuację materialną.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (343) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 29 listopada - 9 grudnia 2018 r. na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)