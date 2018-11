Spalona flaga Unii Europejskiej. Wicepremier Gliński zabrał głos

Spalenie flagi UE podczas marszu z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości było godzeniem w wartości innych ludzi - powiedział w poniedziałek wicepremier Piotr Gliński. Jego zdaniem, za pomocą tego czynu próbowano kogoś obrazić.

Zdjęcie Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego /Fot. Grzegorz Lyko / ArtService /Agencja FORUM

Podczas marszu zorganizowanego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości spalono flagę Unii Europejskiej. Do tego incydentu odniósł się w poniedziałek na antenie Polsat News wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Wicepremier został zapytany, czy jest po stronie policji, która ściga osoby, które spaliły flagę UE, czy po stronie tych, którzy mówią, że flaga nie jest oficjalną flagą żadnego państwa (...). Odparł, że w Polsce obowiązuje prawo, które stanowi wyraźnie, że nie można w sposób świadomy godzić w wartości innych ludzi.

Dopytany, czy spalenie flagi było godzeniem w wartości, Gliński odparł: "Oczywiście że tak, bo kogoś próbowano za pomocą tego obrazić".

"Ja przypominam także tym osobom, jaka jest symbolika tej flagi. Przecież to jest symbolika pochodząca z naszej religii i wiary, bo takie były korzenie Unii Europejskiej" - powiedział Gliński.

"To że UE czasami błądzi - i to jest teza, którą socjologowie i politolodzy od lat formułują - że mamy istotny deficyt demokracji w UE, a zwłaszcza w organach UE, to nie znaczy, że my się od Unii odwracamy. Wręcz przeciwnie. Jesteśmy obliczalnym, cywilizowanym, potężnym i godnym krajem, który jest członkiem UE i zapewniam (...), że nie damy się z UE nikomu wypchnąć, nawet przewodniczącemu Komisji Europejskiej" - podkreślił wicepremier.

Komendant Stołeczny Policji wyznaczył nagrodę w wysokości 5 tys. zł za pomoc w ustaleniu sprawcy spalenia flagi UE. W poniedziałek szef straży Marszu Niepodległości Mateusz Marzoch poinformował, że do komendy stołecznej policji zgłosił się skarbnik Młodzieży Wszechpolskiej "celem doniesienia" na prezesa MW Ziemowita Przebitkowskiego, który "dokonał podpalenia flagi Unii Europejskiej".

"Przyznaje się do tego, że ten kawałek materiału nazywany flagą Unii Europejskiej został przez niego i tylko wyłącznie przez niego podpalony" - dodał Marzoch. "To, co się nazywa flagą Unii Europejskiej, nie jest w żaden sposób uregulowane żadnymi przepisami międzynarodowymi, nawet Traktatem Lizbońskim, (...) nie mówi i nie wymienia ani hymnu UE, za który uważana jest 'Oda do radości', nie mówi też o żadnym godle, a tym bardziej o żadnej fladze" - podkreślił Marzoch.