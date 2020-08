Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę (8 sierpnia) ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem niemal dla całej Polski. Jak zadbać o siebie, gdy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza?

Synoptycy przewidują, że w najbliższych dniach niemal w całym kraju słupek rtęci będzie się utrzymywać powyżej 30 kresek. Noce także nie przyniosą wytchnienia. Fala upałów zaczęła się już od piątku 7 sierpnia i może się utrzymać nawet przez tydzień.

W związku z iście tropikalnymi warunkami musimy uważać na swoje organizmy. Przegrzanie, w szczególności u dzieci i u osób starszych oraz przewlekle chorych, może mieć poważne następstwa zdrowotne.

Uwaga na odwodnienie

Bezwzględnie należy pamiętać o uzupełnianiu płynów. Zalecana minimalna ilość, jaką powinien przyjmować dziennie dorosły człowiek, wynosi 2-2,5 litra. Najlepiej nadaje się do tego woda. W celu schłodzenia organizmu można zastosować chłodną, jednak nie zimną. Zbyt niska temperatura napoju może wywołać szok termiczny. Wodę dobrze jest wzbogacić o elektrolity, które tracimy razem z potem. W szczególności jest to istotne, jeżeli podejmujemy aktywności na zewnątrz.

Jeżeli jest to możliwe, wskazane jest ograniczanie bezpośredniej ekspozycji na słońce oraz wysiłku fizycznego w terenie otwartym. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może skutkować wystąpieniem przegrzania i udaru cieplnego. Ten ostatni może się objawiać między innymi silnymi bólami i zawrotami głowy, gorączką, dreszczami, przyspieszeniem tętna, osłabieniem, czy zwiotczeniem mięśni. Między innymi dlatego nie wolno zostawiać dzieci, czy zwierząt samych w zamkniętym samochodzie. W upalny dzień w pojeździe bardzo szybko rośnie temperatura, co może być groźne dla zdrowia i życia. W przypadku zauważenia takiej niebezpiecznej sytuacji należy zawiadomić odpowiednie służby.

Nie wolno zapominać o stosowaniu kosmetyków z filtrem przeciwsłonecznym, dostosowanym do naszych indywidualnych potrzeb. Ochrona przeciwko promieniowaniu UV zapobiega między innymi chorobom skóry, fotostarzeniu i poparzeniom słonecznym. Warto także chronić przed nagrzewaniem głowę oraz oczy przed nadmierną ekspozycją na światło słoneczne.

Odgrodzić się od upału

W miarę możliwości dobrze jest zabezpieczać pomieszczenia, w których przebywamy, przed nagrzewaniem. W tym celu warto je wietrzyć, jednak w godzinach, w których temperatura jest najniższa - wieczorem, w nocy i wcześnie rano. W innych porach dnia dobrze jest zamknąć okna i zasłonić zasłony, by upał nie wpadał przez szybę. Gdy powietrze jest zbyt suche, warto dodatkowo uruchomić nawilżacz powietrza.

Jeżeli pomieszczenia, w których przebywamy w czasie największych upałów, są wyposażone w klimatyzację, warto pamiętać o zachowaniu dwóch zasad. Aby ograniczyć zużycie energii elektrycznej, należy zamykać drzwi i okna w klimatyzowanej przestrzeni. Urządzenie nie powinno być także ustawione na zbyt niską temperaturę. Bardzo duża różnica temperatur pomiędzy wnętrzem i tym, jak jest na zewnątrz, może prowadzić do wystąpienia szoku termicznego po opuszczeniu budynku.

Nawet jeżeli my pamiętamy o wszystkich środkach bezpieczeństwa, pozwalających przetrwać upały, warto też zwracać uwagę na osoby znajdujące się w naszym otoczeniu. Należy zadbać o ludzi starszych, niesamodzielnych, dzieci i osoby przewlekle chore. Te ostatnie powinny skonsultować się z lekarzem i dowiedzieć się, czy ekspozycja na słońce ma wpływ na zażywane przez nie leki. Koniecznie należy też zadbać o zwierzęta, za które jesteśmy odpowiedzialni. Musimy dopilnować, by się nie przegrzewały oraz stale miały dostęp do świeżej wody.