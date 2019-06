W studiu TVP doszło do ostrej wymiany zdań między prowadzącą Danutą Holecką a przewodniczącą Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer.

Katarzyna Lubnauer wystąpiła w sobotę (8 czerwca) w programie "Gość Wiadomości".



Niespełna 20-minutowy wywiad od początku obfitował w uszczypliwości. "Proszę se otworzyć internet: wchłonięta Nowoczesna, nie ma jej" - mówiła do Lubnauer Danuta Holecka.



"Mnie to wkurza, jak wy manipulujecie ciągle naszym zdaniem na temat 500 plus. Ja dzisiaj mówiłam, że my zachowamy wszystkie programy społeczne, również 500 plus" - zarzuciła TVP Lubnauer.

Gdy Lubnauer stwierdziła, że wydłużyły się kolejki do lekarzy specjalistów, Holecka stanęła w obronie rządu:



"No nie no, kolejki do zaćmy się skróciły, na endoprotezy się skróciły... ile wynosiła kolejka do zaćmy, kiedy rządzili państwa przyjaciele z Platformy Obywatelskiej?" - pytała prezenterka.



Gdy Lubnauer, powołując się na rząd, stwierdziła, że małe sklepy bankrutują z powodu zakazu handlu w niedziele, Holecka odparła: "Zależy kto które badania czyta. Małe sklepy są bardzo zadowolone z tego".

Najostrzej zrobiło się, gdy Lubnauer zarzuciła TVP manipulowanie słowami Pauliny Hennig-Kloski.



"U was mamy do czynienia z manipulacją w stylu Urbana i w stylu Goebbelsa, na których lubicie się powoływać. Zmanipulowaliście wypowiedź Hennig-Kloski, wycinając fragmenty i jak zwykle wprowadzając zupełnie inny materiał. Czasami mam wrażenie, że jeżeli człowiek tego słucha, to ma wrażenie jakiejś paranoi, że żyje w jakimś innym świecie" - atakowała Lubnauer.

"No ale zdecydowała się pani do tej paranoi przyjść" - odparła Holecka, na co Lubnauer:

"Dlatego, że mogę na żywo z panią redaktor porozmawiać na żywo. Co nie zmienia faktu, że nawet w CBOS mówią telewidzowie, że jesteście najbardziej manipulującą telewizją".



"Tam nie było żadnej manipulacji" - podkreślała Holecka.



Gdy zapytała: "Nie szkoda pani projektu Nowoczesnej?", Lubnauer zarzuciła TVP sugerowanie w swoich materiałach, że Nowoczesna została zlikwidowana.

"Nie jest wam wstyd, że jesteście tak manipulujący? Nie jest pani wstyd, że pani kłamie?" - zwróciła się do Holeckiej.

"Nie kłamię, pytam, czy nie szkoda pani tego projektu. Absolutnie z dobrą intencją!" - podkreśliła prezenterka TVP.

"Z cały szacunkiem, nie uwierzę w pani dobrą intencję" - odpowiedziała przewodnicząca Nowoczesnej.

Chwilę później Holecka zaczęła pytanie od wstępu: "Pytam, ale już się boję, bo zaraz będzie, że manipuluję, kłamię i w ogóle jestem Urbanem...".



"Niestety tak wygląda obecnie telewizja publiczna" - podsumowała Lubnauer.