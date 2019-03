Poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz zarzucił gospodarzowi programu "Twój wybór" Wojciechowi Musze, że ten popiera PiS, bo ma w klapie marynarki flagę Polski, a to symbol partii Kaczyńskiego.

Zdjęcie Kadr z programu "Twój wybór" /

Jerzy Meysztowicz był jednym z gości Wymiana zdań na temat przypinki z Polską flagą i zarzutu stronniczości wobec prowadzącego stała się szeroko dyskutowana w mediach społecznościowych w ten weekend. Opisał ją także portal wirtualnemedia.pl



Reklama

"Jeżeli to ma być chociaż pozór neutralności programu i pańskiej osoby, to nie chciałbym, żeby pan w studio obnosił się ze znakiem, który kojarzy pana z PiS" - powiedział Meysztowicz. Mucha zapytał, o co chodzi. "Znaczek, który ma pan w klapie" - stwierdził poseł. Prowadzący zauważył, że to flaga Polski i dopytywał, czy to ona kojarzy do z PiS. "Ale to jest symbol PiS. Zresztą pana pytania są jakby potwierdzeniem tego, że pan do obiektywizmu ma bardzo daleko" - kontrował Meysztowicz.

"Nie udawajmy głupa" - stwierdził następnie, komentując na uwagę innego gościa programu, Grzegorza Długiego z Kukiz'15, że Polska flaga jest naszym wspólnym symbolem.

Jak zauważają wirtualnemedia.pl, obecny w studiu Janusz Szewczak, który jest posłem PiS, również miał w klapie znaczek z biało-czerwoną flagą.



Wojciech Mucha poza współpracą z TVP kieruje też działem opinii w "Gazecie Polskiej".