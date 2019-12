Zorganizujemy okrągły stół w sprawie wypracowania ustawy, która uzdrowi sytuację w wymiarze sprawiedliwości. Na spotkanie zaprosimy przedstawicieli wszystkich partii politycznych - zapowiedział w środę lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ocenił, "taka ustawa jest koniecznością".

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz /Piotr Molecki /East News

W zeszłym tygodniu posłowie PiS złożyli obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze. Projekt ma dyscyplinować sędziów, którzy przekraczają swoje uprawnienia.

Kosiniak-Kamysz ocenił w środę na konferencji prasowej w Sejmie, że w wymiarze sprawiedliwości panuje chaos, a partia rządząca tylko pogłębia tę sytuację. "(Politycy PiS) nie chcą w żaden sposób uzdrowić wymiaru sprawiedliwości chcą go zawłaszczyć, skrajnie upolitycznić, doprowadzić do zamknięcia ust sędziom, do złamania obowiązujących zasad w Polsce i w Unii Europejskiej" - podkreślił lider PSL.

Według niego, nie powinno dojść do rozpatrzenia tego projektu w Sejmie, ale - jak mówił - pewnie dojdzie do tego na posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu, dlatego - jak zapowiedział - jego klub zgłosi wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. "Zrobimy wszystko, żeby zablokować (ten projekt - PAP), złożyć poprawki, które doprowadzą do tego, że ta ustawa nie będzie godziła w niezawisłość i niezależność sądów" - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Sejm zajmie się projektem w czwartek?

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że Sejm miałby rozpocząć prace nad projektem PiS zmian w ustawach sądowych w czwartek wczesnym popołudniem. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki pytany przez PAP, czy termin czwartkowy jest możliwy, odpowiedział: "Tak". Zastrzegł jednak, że decyzję w tej sprawie podejmie w czwartek rano Prezydium Sejmu.

Prezes PSL zapowiedział, że jego klub zorganizuje okrągły stół w sprawie wypracowania ustawy, która "uzdrowi" sytuację w wymiarze sprawiedliwości. "Taka ustawa jest po prostu konieczna. Ustawa, która daje szansę na to, że skrócą się postępowania, dojdzie do obniżenia kosztów sądowych, ale też dojdzie w pierwszej kolejności - to jest zadanie dla nas wszystkich - do ustabilizowania i pewności wyroków, które zapadają" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Poinformował, że zaproszeni na posiedzenie okrągłego stołu będą byli m.in. prezesi Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz dziekani wydziałów prawa, a także wszystkie partie polityczne i kluby parlamentarne. Jak dodał, zaproszenie otrzyma również premier Mateusz Morawiecki i marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

"Taka ustawa, która uzdrowi sytuację, oczyści sytuację w wymiarze sprawiedliwości jest po prostu koniecznością i naszym zobowiązaniem. Jeżeli jest dobra wola po stronie innych formacji opozycyjnych i mam nadzieję, że będzie choć odrobina dobrej woli po stronie rządzących, żeby w prawdziwy sposób zreformować wymiar sprawiedliwości, to jest na to szansa" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Dopytywany, kiedy okrągły stół miałby się odbyć, prezes PSL odparł, że planuje to spotkanie na 7 stycznia.