Spór w TVP. Holecka została "rzeczniczką" Saryusza-Wolskiego

W programie "Gość Wiadomości" między Józefem Brynkusem, posłem Kukiz’15, a europosłem Jackiem Saryuszem-Wolskim, kandydatem PiS w wyborach do PE, wywiązała się dyskusja na temat byłego "statusu" europosła. Na uwagi posła Kukiz’15 nie pozostała niewzruszona Danuta Holecka, która stała się tym samym "rzeczniczką" Saryusza-Wolskiego.

Zdjęcie Danuta Holecka /Wojciech Olkuśnik /East News

W programie "Gość Wiadomości", który emitowany jest w TVP Info po głównym wydaniu "Wiadomości" na antenie telewizyjnej "jedynki", w czwartek udział wzięli: Józef Brynkus z Kukiz'15 oraz europoseł Jacek Saryusz-Wolski, przez lata związany z Platformą Obywatelską, a który w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego startował z list Prawa i Sprawiedliwości.

Rozmowa rozpoczęła się od tematu "rekordowo niskiego" bezrobocia.

Jak zaznaczył Brynkus, "trzeba się z tego powodu cieszyć, ale trzeba wziąć pod uwagę także to, że (...) niskie bezrobocie jest też skutkiem masowego wyjazdu Polaków za granicę". Saryusz-Wolski przekonywał jednak, że Polacy, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii teraz masowo wracają do kraju.

Danuta Holecka zaznaczała, że dzisiaj młodzi Polacy nie chcą wyjeżdżać m.in. ze względu 500 plus czy podniesienie płacy minimalnej. Z jej zdaniem nie chciał się zgodzić poseł Kukiz’15.

"Pan ma inne zdanie, bo pracodawcy krytykują" - skomentowała jego uwagi prowadząca.

"Osób, które otrzymują płacę minimalną w Polsce jest niewiele" - stwierdził Brynkus. Na pytanie dziennikarki, czy 1,5 mln Polaków to mało, polityk odparł, że są to osoby pracujące nie u prywatnych pracodawców, ale w publicznych jednostkach.

"Wygląda, że mój czcigodny partner w tej rozmowie, co by się nie działo, to jest źle. (...) Jest pan malkontentem od urodzenia prawdopodobnie. (...) Co na to pańska żona?" - zwrócił się do posła Kukiz’15 Saryusz-Wolski. "Cieszy się z tego" - odpowiedział tamten ze śmiechem.

"Wiem, że pan jest w opozycji, ale to też nie znaczy, że trzeba się odrywać od rzeczywistości" - kontynuował swój wywód Sarysz-Wolski.

Zmieszanie u europosła wywołała uwaga posła Kukiz’15, który stwierdził, że ten nagle zmienił poglądy, nawiązując tym samym do tego, że ten przez lata był związany z kręgami Platformy Obywatelskiej.

Sarysz-Wolski nie chciał skomentować tej uwagi, zrobiła to za niego jednak Holecka.

"Z tego, co wiem, to akurat Jacek Saryusz-Wolski poglądów nie zmienił, jeżeli to barwy polityczne. A to jest trochę inaczej" - powiedziała. "Właśnie ze względu na to je zmienił, że tam barwy pod którymi był - przepraszam, że jestem pana rzecznikiem - zmieniły poglądy, na Polskę" - dodała zmieszana.