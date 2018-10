Spotkanie Czaputowicz-Bassil. Rozmowy o o współpracy gospodarczej i sytuacji na Bliskim Wschodzie

Współpraca dwustronna dot. gospodarki, pomocy rozwojowej i ochrony zabytków, a także wojna w Syrii i stan bliskowschodniego procesu pokojowego były tematami piątkowego spotkania w Warszawie szefa MSZ Jacka Czaputowicza z ministrem spraw zagranicznych i emigrantów Libanu Gebrana Bassila.

Zdjęcie Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz oraz minister spraw zagranicznych i emigrantów Republiki Libańskiej Gebran Bassil podczas konferencji prasowej po spotkaniu w siedzibie MSZ w Warszawie / Tomasz Gzell /PAP

Czaputowicz poinformował na konferencji prasowej po spotkaniu, że z Bassilem rozmawiał o współpracy dwustronnej, omówił kwestię konfliktu w Syrii oraz stan bliskowschodniego procesu pokojowego i - w tym kontekście - relacji transatlantyckich.

"Liban ma ważne miejsce na mapie Bliskiego Wschodu i odgrywa ważną rolę w stabilizacji tego regionu. Jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ jesteśmy wdzięczni za wszelkie sugestie dotyczące tego, jak poprawić sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie" - podkreślił szef polskiej dyplomacji. Wyraził nadzieję, że jego rozmowy z libańskim partnerem będą impulsem do rozwoju współpracy Polski i Libanu w obszarze gospodarki, współpracy rozwojowej i ochrony zabytków.

Czaputowicz wyraził też nadzieję, że ożywieniu dialogu politycznego służyć będzie podpisane w piątek między polskim MSZ a Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Emigracji Libanu memorandum o porozumieniu o ustanowieniu dwustronnych konsultacji. To dokument, który stwarza ramy dla stałej współpracy między instytucjami naszych państw - zaznaczył szef MSZ.

Jak podkreślił, zapewnił Bassila o gotowości Polski do rozwoju współpracy w obszarze nowoczesnych technologii, inteligentnych rozwiązań miejskich, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, medycznych, elektromobilności i start-upów. Według Czaputowicza Polska jest zainteresowana rozwijaniem współpracy gospodarczej z Libanem w tych dziedzinach. "Podkreśliłem, że właściwym krokiem do rozwoju naszej współpracy będzie zorganizowanie misji przedstawicieli polskiego sektora prywatnego w Libanie" - powiedział minister.

Czaputowicz wskazał na współpracę z polskimi archeologami i ekspertami w dziedzinie konserwacji zabytków, "aby zwiększyć zaangażowanie Polski w zachowanie chrześcijańskiego dziedzictwa historycznego Libanu". "Liban może służyć za przykład państw pluralistycznego, które w sposób pokojowy organizuje życie społeczne na swoim obszarze" - zaznaczył. Szef MSZ wskazał, że ze strony polskiego resortu nauki jest gotowość do rozszerzenia współpracy z Libanem w zakresie wymiany studentów.

Podkreślił wsparcie Polski dla "jedności, suwerenności, bezpieczeństwa Libanu jako kraju o istotnym znaczeniu dla stabilności Bliskiego Wschodu, jego walki z zagrożeniami Terrorystycznymi oraz wzmacniania libańskich instytucji państwowych, w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę granic".

Czaputowicz poinformował, że od 2019 r. Liban dołączy do krajów priorytetowych Polski w zakresie współpracy rozwojowej. "W ten sposób uzupełniamy dotychczasowe działania w ramach pomocy humanitarnej oraz będziemy mogli w większym stopniu wesprzeć władze i społeczeństwo libańskie dotknięte napływem uchodźców z Syrii" - powiedział szef MSZ.

Jak zapowiedział, polska pomoc będzie koncentrować się na wspieraniu kapitału ludzkiego, przedsiębiorczości, sektora prywatnego oraz ochrony środowiska. "Działania te będą realizowane w ramach konkursu +Polska Pomoc Rozwojowa 2019+ oraz projektów wdrażanych przez ambasadę polską w Bejrucie" - dodał minister. Zaznaczył, że Polska niesie pomoc humanitarną państwom Bliskiego Wschodu poprzez różnorodne kanały, jak na przykład wpłaty na fundusz powierniczy UE oraz finansowanie projektów humanitarnych polskich organizacji pozarządowych i ambasad w krajach regonu.

Według szefa MSZ w przypadku Libanu pomoc humanitarna świadczona jest nieprzerwanie od 2012 r. i jej beneficjentem są zarówno syryjscy uchodźcy, jak i goszcząca ich społeczność Libanu.

Minister Gebran Bassil zauważył, że Liban jest mozaiką religii i kultur jest obecnie zagrożony wieloma czynnikami zewnętrznymi, w tym migracją, która stała się problemem ogólnoświatowym.

"Jakiekolwiek narzucanie społeczeństwu libańskiemu bądź wprowadzanie do organizmu libańskiego czynników zewnętrznych może prowadzić do eksplozji i dużego zagrożenia. Stąd potrzebna jest świadoma polityka, również Unii Europejskiej" - powiedział.

Zaznaczył, że Liban pomaga uchodźcom z Syrii od początku wojny. "Musimy skoncentrować się na pomocy Syryjczykom tak, by nie musieli zostać w krajach obecnie ich goszczących, ale by mogli wrócić do swojej ojczyzny" - powiedział Bassil.

Dodał, że Liban nie jest w stanie przyjąć więcej uchodźców z Syrii. "Ta fala może wylać się w stronę Europy" - podkreślił. "Bezpieczeństwo Libanu jest związane bezpośrednio z bezpieczeństwem Europy, więc wszyscy powinniśmy pracować na rzecz bezpiecznego i spokojnego powrotu syryjskich uchodźców do ojczyzny" - podkreślił Bassil.

Zaznaczył, że bardzo docenia wysiłek Polaków na rzecz promowania programów, które mają na celu powrót Syryjczyków do ich kraju oraz pomoc im, "bez potrzeby uciekania do polityki międzynarodowej".