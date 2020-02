Po godz. 11.30 rozpoczęło się w Sejmie spotkanie marszałek Elżbiety Witek z szefem NIK Marianem Banasiem. Jak podaje RMF FM, Banaś wszedł do Sejmu tylnymi drzwiami, prawie niezauważony, chociaż spotkanie jest oficjalne.

Zdjęcie Marian Banaś w drodze na spotkanie z Elżbietą Witek /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

W spotkaniu z Banasiem chcieli uczestniczyć parlamentarzyści Lewicy. Krzysztof Gawkowski poinformował, że nie zgodziła się na to marszałek Sejmu, choć miał na to przystać szef NIK.

Z prośbą o niezwłoczne spotkanie z Elżbietą Witek zwrócił się prezes NIK. Była to reakcja na działania CBA, które w środę na zlecenie prokuratury w Białymstoku, przeprowadziło przeszukania w 20 miejscach na potrzeby śledztwa dotyczącego m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych Banasia. Po południu CBA weszło także do siedziby NIK, w tym do gabinetu szefa Izby.



Banaś powiedział, że "stanowczo sprzeciwia się naruszeniu konstytucyjnej zasady niezależności NIK". "Niezależność NIK traktuję priorytetowo i będę jej bronić wszystkimi dostępnymi prawnie środkami" - podkreślił.



Wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił w piątek rano dziennikarzom w Sejmie, że według niego marszałek Witek będzie interesować się "tym, jak funkcjonuje Najwyższa Izba Kontroli w czasie, gdy dzieją się tam różne niezwykłe rzeczy".



Pytany, czy Witek będzie namawiać prezesa NIK do złożenia urzędu, wicemarszałek Sejmu odparł: "Nie wiem. Proszę pytać panią marszałek".