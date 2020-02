- Cieszę się, że razem z prezydentem Francji znaleźliśmy wspólne podejście do tematów podatkowych - powiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. - Polska i Francja potwierdziły dzisiaj swoje partnerstwo strategiczne i chcą budować silną Europę m.in. w zakresie obronności - dodał. - Otwiera się nowy rozdział naszej współpracy w Europie - zadeklarował z kolei prezydent Macron. Pytany o polską reformę sądownictwa podkreślił, że popiera dialog między Polską a KE. - To nie jest tak, że jedno państwo będzie udzielać drugiemu państwu lekcji. Francja tego nie chce - oświadczył prezydent Francji.

Zdjęcie Emmenuel Macron w Polsce /Kacper Pempel/REUTERS /Agencja FORUM

Premier Morawiecki wskazał również, że jednym z tematów, jakie poruszono była neutralność klimatyczna.

- Zobowiązaliśmy się także do odnowienia formatu Trójkąta Weimarskiego - dodał. - Ten format może popchnąć do przodu wiele spraw - klimatycznych, rolnych, czy przemysłowych. Kiedy w tym formacie uzgodnimy wspólne stanowiska, łatwiej będzie przekonać pozostałych partnerów do naszych interesów - sprecyzował.

"Przełomowa wizyta"

- Wizyta prezydenta Francji w Polsce jest przełomowa; wiele jej elementów otwiera nowe rozdziały w historii naszej relacji - mówił premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Przed konferencją prezydent Francji i premier polskiego rządu podpisali polsko-francuską deklarację współpracy w zakresie polityki europejskiej.

- Polska i Francja dzisiaj potwierdziły swoje partnerstwo strategiczne i chcą budować silną Europę; bardzo silną Europę, oczywiście w zakresie obronnym, we współpracy z NATO i NATO jako głównym obszarem, ale chcemy budować silne przemysły obronne, chcemy budować silne przemysły innowacyjne - powiedział Morawiecki.

Szef rządu podkreślił też potrzebę współpracy polsko-francuskiej w innych obszarach, m.in. elektromobilności, wysokich technologii czy rozwoju infrastruktury np. w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przypomniał również o toczących się negocjacjach w sprawie kolejnego budżetu UE. "W ramach Wspólnej Polityki Rolnej znajdujemy tyle wspólnych elementów, że będzie to na pewno ważny krok w kierunku wynegocjowania dobrej umowy, dobrej perspektywy budżetowej" - powiedział Morawiecki.

Podkreślał, że produkcja rolna w Europie musi prowadzić do samowystarczalności w tym względzie. "Chcemy troszczyć się i pielęgnować rolnictwo, wyrównywać dopłaty w taki sposób, żeby było to sprawiedliwe dla wszystkich rolników" - dodał Morawiecki.

Macron: Otwiera się nowy rozdział

- Otwiera się nowy rozdział naszej współpracy w Europie - powiedział z kolei prezydent Macron.

- Francja zdaje sobie sprawę, jak wielkie wysiłki będzie musiała podjąć Polska w zakresie zaproponowanego przez Komisję Europejską "Zielonego ładu" - dodał, odnosząc się do kwestii neutralności klimatycznej.

- Francja będzie apelować, aby fundusz sprawiedliwej transformacji energetycznej skupiony był na regionach najbardziej dotkniętych transformacją i to Polska skorzysta z tego, aby przeprowadzić swoją transformację energetyczną - mówił Macron.



Emmanuel Macron wskazał, że wśród tematów z premierem Morawieckim pojawiły się także wspólna polityka rolna i skutki brexitu. - To dla mnie szczególna wizyta, bo odbywa się kilka dni po brexicie. Wiem, że wcześniej pojawiało się takie poczucie, że zostawiliśmy Polskę samą sobie. Chciałbym teraz otworzyć nowy rozdział w naszych stosunkach - zadeklarował.

Macron o sporze między KE a Polską

W odpowiedzi na pytanie dziennikarza o spór o sądy, jaki obecnie toczy się w Polsce, Macron wskazał: - Francja nigdy nie ukrywała, że wspiera procedury europejskie. Jest to jednak temat europejski, a nie dwustronny.

- To nie jest tak, że mamy jedno państwo, które ocenia, co robi drugie państwo, czy też udziela lekcji. Chciałbym podkreślić, że Francja nie chce udzielać żadnych lekcji, ale dla nas ważne jest wzmocnienie poszanowanie naszych wartości i zasad - podkreślił prezydent Francji.

Dodał, że dotyczy to także poszanowania wspólnych instytucji - m.in. Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości. - Te właśnie instytucje są odpowiedzialne za poszanowanie zasad i to one rozpoczęły procedurę i dialog z Polską, w pełni je popieramy, aby ten dialog mógł być utrzymany i zakończył się powodzeniem - powiedział Macron.

Przyznał, że Francja i Polska ma co do tej kwestii rozbieżność. - Francja popiera stanowisko Komisji Europejskiej. Popiera również prace, które Komisja musi wykonać w tym zakresie - zaznaczył.

Premier Morawiecki, odnosząc się do tego tematu dodał, że Polska "realizując reformę wymiaru sprawiedliwości broni prawdziwych wartości europejskich".

Zdjęcie Prezydent Francji i premier Polski na wspólnej konferencji / Paweł Supernak / PAP

"Stuprocentowa wspólnota interesów"

Szef polskiego rządu oświadczył, że z prezydentem Francji znalazł "stuprocentową wspólnotę interesów i kompatybilność" w obszarach walki z rajami podatkowymi i podatku cyfrowego. - Zgadzamy się na to, żeby ten podatek, bądź inne opłaty stanowiły nowe źródła własne dla budżetu UE - podkreślił Morawiecki.

- Pokazujemy, że ambitna Europa potrzebuje ambitnego budżetu. Ten ambitny budżet można sfinansować zarówno przez eliminację rabatów, ale również poprzez nowe źródła jak podatek od transakcji finansowych, opłata od jednolitego rynku, czyli od wielkich międzynarodowych korporacji, czy właśnie podatek cyfrowy albo opłata (...) bardzo ważna w kontekście polityki klimatycznej, czyli opłata (...) za emisję tony CO2 - mówił premier.

- Nie chcemy, żeby zniknął przemysł europejski, więc jednocześnie wskazując na konieczność doprowadzenia do poprawy klimatu, do neutralności klimatycznej, my pokazujemy, że warto zastanowić się na tzw. podatkiem śledzącym ślad węglowy, podatkiem węglowym, czy podatkiem CO2 na granicach zewnętrznych UE, który spowodowałby, że takie przemysły jak stalowy, cementowy, przemysł produkcji szkła, czy nawozów miałyby wyrównane pole gry względem konkurencji chińskiej, amerykańskiej, hinduskiej - podkreślił Morawiecki.

Premier przekazał, że kolejnym tematem rozmowy był podatek VAT i kwestia skutecznej walki z mafiami VAT-owskimi na poziomie europejskim.

Wizyta Macrona w Polsce

Prezydent Francji Emmanuel Macron spokał się w poniedziałek po południu w KPRM z premierem Mateuszem Morawieckim.



Emmanuel Macron w poniedziałek rozpoczął dwudniową oficjalną wizytę w Polsce od spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Szczegóły spotkania Duda-Macron.

Według rzecznika rządu Piotra Müllera wśród tematów rozmów prezydenta Francji i premiera Morawieckiego znalazły się: budżet unijny, polityka klimatyczna, polityka rolna, koleje dużych prędkości czy zainteresowanie Francji w budowie elektrowni atomowej w Polsce.

Centrum Informacyjne Rządu wyraziło przekonanie, że wizyta Macrona stanowić będzie impuls do wzmocnienia współpracy gospodarczej oraz współpracy w sferze wojskowej. "Spotkanie stanowić będzie sposobność do przedstawienia stanowisk Polski w kwestii polityk UE szczególnie istotnych dla Polski (takich jak wieloletni budżet UE na lata 2021-2027, polityka klimatyczna, polityka przemysłowa, rozszerzenie UE, relacje ze wschodnim sąsiedztwem), jak i w kontekście bieżącej agendy międzynarodowej" - zaznaczył CIR.

CIR zaznaczył, że poniedziałkowe spotkanie premiera Morawieckiego z prezydentem Macronem odbędzie się bezpośrednio po sobotnim szczycie przyjaciół spójności w Portugalii, a przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Europejskiej (20 lutego), podczas którego omawiany będzie wieloletni budżet UE na lata 2021-2027.

"Polska stoi na stanowisku, że wielkość nowego budżetu wieloletniego powinna odpowiadać ambicjom politycznym UE, także w kontekście nowych wyzwań stojących przed Wspólnotą. Należy zapewnić przy tym odpowiednie finansowanie dla dwóch traktatowych polityk: spójności i rolnej, które są sprawdzonymi instrumentami finansowymi o dużej europejskiej wartości dodanej" - podał CIR.

"Polska oczekuje pełnej konwergencji dopłat bezpośrednich dla rolników. Nowe wyzwania wymagają nowych środków budżetowych, przy czym nowe zasoby własne powinny być zrównoważone i sprawiedliwe, aby nie obciążały w nieproporcjonalnym stopniu mniej zamożnych państw członkowskich" - dodał CIR.