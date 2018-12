​W Sejmie odbyło się w piątek uroczyste spotkanie opłatkowe z udziałem parlamentarzystów obu izb. Brali w nim udział m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu.

Zdjęcie Spotkanie opłatkowe w Sejmie / Tomasz Gzell /PAP

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński życzył, by wyjątkowa atmosfera świąt trwała każdego dnia i zachęcał do "budowania przyszłości Polski". Polityk życzył również zebranym, by wypełniali przesłanie świąt Bożego Narodzenia.

"By nasze prace i nasze wspólne starania pomagały zawsze przywracać nadzieję i radość w każdym polskim domu" - mówił marszałek Kuchciński.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski apelował z kolei o wspólne świętowanie rocznic przypadających w przyszłym roku - m.in. wyborów 4 czerwca 1989 r. Przypomniał, że w mijającym roku wspólnie i uroczyście obchodzono rocznicę odzyskania niepodległości.



W uroczystym spotkaniu opłatkowym brali udział również duchowni, w tym metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz.



Kolędy zaśpiewał zespół "Mazowsze".