Spotkanie premiera Morawieckiego z prezydent Dulkiewicz. O czym rozmawiano?

We wtorek po południu premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Rozmowa odbyła się w atmosferze rzetelnej troski o miejsca pamięci historycznej. Poruszono temat Westerplatte oraz Europejskiego Centrum Solidarności" - poinformował rzecznik rządu Piotr Mueller.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak

Spotkanie w KPRM odbyło się z inicjatywy szefa rządu.





Tematy rozmowy

Rzecznik rządu Piotr Mueller podkreślił na briefingu prasowym, że spotkanie przebiegło w "bardzo dobrej atmosferze". "Te rozmowy odbyły się w atmosferze rzetelnej troski o miejsca pamięci historycznej" - zaznaczył.

Poinformował, że premier i prezydent Gdańska rozmawiali m.in. o sprawie Westerplatte. Premier podkreślił podczas spotkania, że ważne jest, aby miejsca pamięci były "zaopiekowane na bardzo wysokim poziomie" - poinformował rzecznik rządu. "W przypadku Westerplatte mieliśmy takie wrażenie, że do tej pory niestety tak do końca nie było. Będziemy wspierać wszelkie działania, które umożliwią, aby to bardzo ważne miejsce pamięci dla Polaków było odpowiednio zaopiekowane" - dodał Mueller.

Na pytanie, czy premier i prezydent Gdańska osiągnęli jakiś konsensus w sprawie Westerplatte rzecznik rządu odparł: "Nie, dzisiaj w tym zakresie pewnie zostały pewne rozbieżności (...). Kwestie opieki nad Westerplatte są przedmiotem troski rządu, w związku z tym ten projekt (ustawy) będzie wspierany, jeżeli chodzi o regulacje w tym zakresie, które są przedstawione w projekcie poselskim" - powiedział Mueller.

"Oczywiście jest proces legislacyjny, w związku z tym w Sejmie może dojść do jakichś korekt, ale generalnie, tak chcemy, aby Westerplatte było przedmiotem wspólnej troski całego państwa" - podkreślił. Dodał również, że rozmową dotyczyła też Europejskiego Centrum Solidarności.

Kwestia tez zgłoszonych przez samorządowców w Gdańsku

"Pan premier zaznaczył, że jest krytycznie nastawiony do niektórych z tych tez, które w przekonaniu pana premiera, aktualnie byłyby niezgodne z postanowieniami obowiązującej w Polsce konstytucji. Dzisiaj podczas tej rozmowy pan premier to podkreślił" - powiedział rzecznik rządu.

Propozycję wzmocnienia niektórych kompetencji samorządów przedstawiono w ub. tygodniu na sesji "Samorządna Rzeczpospolita", zorganizowanej w Gdańsku w ramach odbywającego się tam Święta Wolności i Solidarności dla uczczenia 30-lecia wyborów z 4 czerwca 1989 r.

Ponad 400 samorządowców z całej Polski - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i marszałków województw - przedstawiono 21 tez. Propozycje dotyczyły m.in. pełnego prawa do decydowania o całokształcie spraw lokalnych, przekształcenia Senatu RP w Izbę Samorządową, zniesienia odgórnego ograniczenia kadencyjności, obowiązkowych konsultacji z samorządami i społecznością lokalną wszystkich projektów ustaw i decentralizacji służby zdrowia.

Tezy mają zostać poddane debacie i - po ewentualnych modyfikacjach, zaprezentowane ponownie - 31 sierpnia 2019 r., jako postulaty Samorządnej Rzeczpospolitej. "Na ich podstawie przygotujemy projekty ustaw, które złożymy pod obrady nowego parlamentu RP" - poinformowali po spotkaniu samorządowcy.

Komentarz Dulkiewicz

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, iż przekazała premierowi Mateuszowi Morawieckiemu zaproszenie do współorganizacji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Według niej jest szansa, że oboje spotkają się wspólnie 1 września na Westerplatte.

Dulkiewicz przypomniała, że jeszcze w kwietniu wystosowała do premiera zaproszenie do współorganizacji obchodów tej rocznicy. Podczas wtorkowego spotkania przekazała je raz jeszcze, osobiście.

"Pan premier przyjął zaproszenie ze zrozumieniem. Myślę, że wniosek, który mogę z tej rozmowy wyciągnąć to taki, że 1 września, o godz. 4.45 spotkamy się wspólnie u stóp pomnika" - stwierdziła.

Dulkiewicz powiedziała, że to ona, jako prezydent Gdańska, będzie gospodarzem uroczystości 1 września na Westerplatte. "Natomiast rozmawialiśmy o wspólnej organizacji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i rozumiem, że partnerem do rozmowy, tak jak wskazał pan premier jest wiceminister kultury Jarosław Sellin" - dodała.

"Dwie strony muszą chcieć się porozumieć"

Prezydent Gdańska była pytana, czy podczas spotkania poruszona została kwestia sporu gdańskiego samorządu z resortem kultury o wpływ na ECS, treść wystawy stałej i zakres finansowania przez MKiDN.

"Pan premier poruszył temat ECS. Nie ukrywam, że gdy byliśmy w bardzo dużym kryzysie, a było to tuż po śmierci prezydenta Adamowicza, rozmawiałam telefonicznie z panem premierem, przed moim spotkaniem w lutym z premierem Glińskim i ministrem Sellinem. (Premier Morawiecki) wrócił do tej rozmowy i zapytał, czemu się nie dogadaliśmy. Ale to dwie strony muszą chcieć się porozumieć, a tutaj woli nie było" - odpowiedziała Dulkiewicz.

"Widzę, że jest to przedmiot troski pana premiera, także ECS, i myślę, że jesteśmy w dialogu" - dodała.

Zaznaczyła, że zaprosiła premiera do odwiedzenia ECS i "do zwiedzenia wystawy stałej, do zapoznania się w pełni z jej treścią".

Prezydent Gdańska skomentowała też słowa rzecznika rządu Piotra Muellera, który podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami jako jej "niezręczność" określił wydarzenie z 3 czerwca, gdy nie doszło rozmowy Dulkiewicz z premierem Morawieckim w Gdańsku.

"Rozmawialiśmy z panem premierem w cztery oczy, nie było pana rzecznika przy tej rozmowie, ja wiem, co powiedział mi pan premier w tej sprawie, ale pozwólcie, że zostawię to dla samej siebie" - powiedziała prezydent Gdańska.