Spotkanie w sprawie koronawirusa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Bieżąca sytuacja związana z koronawirusem, współdziałanie służb i instytucji oraz szczegóły obiegu informacji - te kwestie omówili we wtorek przedstawiciele GIS, MZ, MSWiA, MSZ, MI i Lotniska Chopina na spotkaniu roboczym w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Rozmowy rozpoczęły się przed południem. W komunikacie wydanym po zakończeniu spotkania RCB poinformowało, że w jego trakcie omówiono bieżącą sytuację w związku z koronawirusem 2019-nCoV, działania podejmowane przez poszczególne służby i instytucje oraz szczegóły obiegu informacji.

Reklama

Spotkanie miało roboczy charakter. Udział w nim wzięli przedstawiciele ministerstw: spraw zagranicznych, zdrowia, infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji, a także przedstawiciele GIS i Lotniska Chopina w Warszawie.

Środki bezpieczeństwa

RCB przypomniało w komunikacie, że wszystkie bieżące informacje dotyczące zasad postępowania z osobami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem umieszczane są na stronie GIS i MZ, a informacje na podróżujących - na stronie resortu dyplomacji.

"Aby ograniczyć możliwość zawleczenia choroby do kraju, zostały wprowadzone środki zaradcze wobec podróżnych wracających lub podróżujących do Polski z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa" - podkreśliło RCB. Obszary te w swoich komunikatach podaje GIS.

Podróżującym samolotem z takiego obszaru przydzielana jest Karta Lokalizacyjna Pasażera, którą wypełniają w trakcie lotu, podając dane kontaktowe i miejsca pobytu.

27 Polaków w Wuhan i jego okolicy

Według informacji ambasady RP w Chinach, w objętym kwarantanną mieście Wuhan i jego okolicach przebywa obecnie 27 obywateli polskich. Nie ma doniesień o jakimkolwiek Polaku zarażonym koronawirusem. MSZ odradza wszelkie podróże do prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan, ostrzegając, że stale rośnie tam liczba zakażeń nowym koronawirusem.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraził przekonanie we wtorek na spotkaniu z przedstawicielami władz ChRL w Pekinie, że Chiny są w stanie opanować rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa.

Szczegółowe informacje GIS na temat wirusa

Od 31 grudnia 2019 r. do 28 stycznia br. na całym świecie odnotowano 4 587 laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zakażeń 2019-nCoV, w tym 106 zgonów - wynika z komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego opracowanego na postawie danych ECDC oraz WHO. 6 przypadków zakażeń dotyczyło personelu medycznego.

Jeśli chodzi o rozmieszczenie geograficzne przypadków zachorowań, to w Chinach zarażonych osób w tym okresie było 4 528, w Tajlandii 14 osób, na Tajwanie 7 osób. Po 5 zarażonych wirusem było w USA, Singapurze, Australii, po 4 osoby w Japonii, Korei Południowej, Malezji, we Francji 3 osoby, w Wietnamie 2 zarażone oraz jeden przypadek w Kanadzie, Nepalu, Sri Lance, Kambodży i w Niemczech. Zgony dotyczyły tylko mieszkańców Chin.

23 stycznia wszystkie loty z Wuhan zostały odwołane. Został również wstrzymany cały transport publiczny oraz dalekobieżny. Miejsca spotkań publicznych zostały zamknięte do odwołania, a władze zalecają unikanie uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach grupowych. Te same środki zostały podjęte w co najmniej 10 miastach w pobliżu Wuhan, dotykając ponad 20,5 mln ludzi.

GIS poinformował, że objawy zakażenia obejmowały gorączkę, kaszel oraz duszności. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami. Jak podał na swoich stronach, zgodnie z danymi WHO z dnia 26 stycznia 2020 r., u 18 proc. potwierdzonych laboratoryjnie przypadków wystąpiła ciężka postać choroby lub chorzy są w stanie krytycznym.

Przypomniał też, że potwierdzono transmisję wirusa z człowieka na człowieka, ale potrzebnych jest więcej informacji, aby móc w pełni ocenić zakres tego rodzaju transmisji. Nadal źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zakażeń.

Koronawirus z Chin. Co wiemy do tej pory? 1 / 11 Nowy koronawirus (2019-nCoV) prawdopodobnie pojawił się pod koniec 2019 r. na targu owoców morza w Wuhan w Chinach. We wtorek rano czasu lokalnego (28 stycznia) chińskie media poinformowały, że liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa wzrosła w Chinach do 106, a zarażonych nim są już tam 4,5 tys. osób. Źródło: PAP/EPA Autor: CARMO CORREIA udostępnij





Prawdopodobieństwo zakażenia obywateli UE

W świetle aktualnie dostępnych informacji, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) uważa, iż obecnie istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo zarażenia obywateli UE/EOG zamieszkujących lub odwiedzających Wuhan w prowincji Hubei w Chinach.

"Prawdopodobieństwo zakażenia obywateli UE/EOG w innych prowincjach chińskich i innych miejscach, w których zgłoszono przypadki, jest niskie. Prawdopodobieństwo to wzrosłoby natomiast, gdyby wzrosła liczba zgłoszonych przypadków oraz gdyby dochodziło do utrzymującej się transmisji wirusa między ludźmi w tych prowincjach" - wskazuje GIS w komunikacie.

Dodatkowo GIS zaleca osobom podróżującym do Chin unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych, bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności tymi, u których występują objawy ze strony układu oddechowego, unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki, unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami, ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk - ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz przestrzeganie zasad higieny żywności. Należy jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

GIS przypomina także, że - ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w Chinach - podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi. Zapewnia też, że na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną.