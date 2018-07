Spotkanie z powstańcami bez władz Warszawy. Radni PiS pytają o powody

Stołeczni radni PiS żądają wyjaśnień dlaczego w tym roku po raz pierwszy żaden przedstawiciel ratusza nie wziął udziału w spotkaniu z powstańcami organizowanym w związku z kolejną rocznicą tego zrywu. Ratusz podkreśla, że miasto reprezentowała przewodnicząca Rady Warszawy.

Zdjęcie Radny dzielnicy Mokotów Jacek Ozdoba (PiS) /Grzegorz Banaszak/REPORTER /Reporter

W niedzielę w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, w związku z przypadającą w środę 74. rocznicą wybuchu powstania, odbyło się spotkanie z powstańcami. Podczas ceremonii Andrzej Duda wręczył weteranom walk ordery i odznaczenia państwowe.

Według radnego dzielnicy Mokotów Jacka Ozdoby (PiS), mimo iż formalnym organizatorem spotkania była prezydent Warszawy, ani Hanna Gronkiewicz-Waltz, ani żaden z jej zastępców, nie wziął udziału w spotkaniu. Radny podkreślił, że Gronkiewicz-Waltz przebywa obecnie na urlopie, jednak - jak wskazał - w tym czasie zastępuje ją wiceprezydent Michał Olszewski.

"Ale co pan wiceprezydent Olszewski robi w tym czasie? W czasie spotkania prezydenta Andrzeja Dudy, warszawiaków, z powstańcami postanowił wrzucić zdjęcie, że odbywa rajd rowerowy o tej godzinie" - zauważył Ozdoba. Pokazał też zdjęcie, które w niedzielę na swoim Instagramie umieścił Olszewski. Widać na nim kierownicę roweru oraz drogę przed nim. "Być może to jest próba pokazania, że się lekceważy powstańców warszawy" - oświadczył radny PiS.

Pierwsza taka sytuacja

Zdaniem Ozdoby, od 2014 roku, kiedy zostało otworzone Muzeum Powstania Warszawskiego, nie zdarzyło się, by w spotkaniu z powstańcami nie wziął udziału nikt z przedstawicieli stołecznych władz. "Żądamy wyjaśnień dlaczego nie było żadnego zastępcy i dlaczego Michał Olszewski nie przybył na uroczystości, nie reprezentował warszawiaków jako zastępca Hanny Gronkiewicz-Waltz" - mówił Ozdoba.

Prezydent stolicy poinformował, że w spotkaniu z powstańcami uczestniczyła przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.

"To nieprawda, że miasto nie było reprezentowane na uroczystościach w @1944pl" - napisała w poniedziałek na Twitterze Gronkiewicz-Waltz. Dodała, że na spotkaniu z powstańcami przemawiała przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Dorota Grupińska. Prezydent zamieściła też zdjęcie z tego przemówienia. "To haniebne, że PiS próbuje wykorzystywać Powstańców do politycznego ataku. Opanujcie się" - dodała prezydent Warszawy.

Do jej wpisu odniósł się Ozdoba. "Kłamstwo! Naprawdę prezydent @hannagw nie odróżnia organów? Organizatorem był 'Prezydent m.st. Warszawy', a nie Rada Miasta!" - napisał na Twitterze. Ocenił też, że nieobecność prezydent miasta lub jej zastępców "to skandal". Według niego, od 2004 roku na uroczystościach rocznicowych zawsze uczestniczył prezydent stolicy.