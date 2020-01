Dziś o godz. 12 odbędzie się spotkanie kierownictwa ZNP z szefową sejmowej Komisji Edukacji Mirosławą Stachowiak-Różecką. O godz. 16 na posiedzeniu Komisji pojawi się z kolei minister Dariusz Piontkowski, który zaprezentuje plany na 2020 rok.

Dziś ważny dzień dla polskiej edukacji. Najpierw, o godz. 12, z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego dojdzie do spotkania jego kierownictwa z szefową sejmowej Komisji Edukacji Mirosławą Stachowiak-Różecką. Na spotkaniu mają być podjęte trzy tematy.

Pierwszy to zmiany w Karcie Nauczyciela. Stachowiak-Różecka jakiś czas temu udzieliła wywiadu "Dziennikowi Gazecie Prawnej", w którym stwierdziła, że "nie warto umierać za Kartę Nauczyciela". Czy wobec tego Karta Nauczyciela zostanie zlikwidowana? Takiemu stwierdzeniu zaprzeczył minister edukacji Dariusz Piontkowski, który jednocześnie zapowiedział możliwość zmian w tym dokumencie. ZNP będzie domagał się wyjaśnień od Stachowiak-Różeckiej w tej sprawie.

Druga kwestia to postępowanie dyscyplinarne nauczycieli. To kontrowersyjne przepisy, które wprowadziła minister Anna Zalewska. Zgodnie z nimi nauczyciel ma mało instrumentów obronnych przy ewentualnych sporach z rodzicami. Procedura postępowania jest błyskawiczna, a zwraca na to uwagę również Piontkowski, który nie wyklucza zmian w tym zakresie, które miałyby złagodzić przepisy.

Trzecia sprawa, która ma się pojawić na środowym spotkaniu, to kwestia podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zaproponowana przez ZNP. Związek chce złożyć w Sejmie projekt, który miałby zakładać powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnią krajową. Ten pomysł ma zostać szczegółowo przedstawiony przewodniczącej Stachowiak-Różeckiej.

Tymczasem o godz. 16 odbędzie się posiedzenie Komisji, na którym pojawi się minister Dariusz Piontkowski. Przedstawi plan pracy resortu na 2020 rok. Wśród nich powinny pojawić się wszystkie trzy tematy.