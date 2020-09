- Oddajemy do prokuratury sprawę awarii w oczyszczalni "Czajka" - poinformował we wtorek (1 września) minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Zdjęcie Nieczystości spływające bezpośrednio do Wisły na wysokości ul. Farysa na warszawskich Bielanach / Leszek Szymański /PAP

- Nie mamy wyjścia, oddajemy do prokuratury sprawę awarii oczyszczalni "Czajka" - poinformował na specjalnej konferencji prasowej Gróbarczyk.

Reklama

O awarii kolektora przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" i prowadzonym w związku z tym zrzucie ścieków do Wisły prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował w sobotę. Poprzednia awaria oczyszczalni "Czajka", w efekcie której nieczystości płynęły do rzeki, miała miejsce rok temu.