Na obszarze ogródków działkowych w Sopocie policja kontynuuje poszukiwania, związane ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek. W piątek znaleziono kawałek materiału, mogący być fragmentem bielizny, ale nie wiadomo, czy ma on związek ze sprawą zniknięcia maturzystki.

Zdjęcie Funkcjonariusze poszukują potencjalnego miejsca ukrycia zwłok zaginionej w 2010 r. Iwony Wieczorek /Jan Dzban /PAP

W sobotę, trzeci dzień z rzędu policjanci kontynuowali przeszukania na sopockich ogródkach działkowych przy ul. Reja. Funkcjonariusze mają do dyspozycji drona, georadar i koparkę.

Reklama

Policjanci od trzech dni sprawdzają praktycznie każdy centymetr działki, na której przebywała przed zaginięciem Iwona Wieczorek. Dziesięć lat temu maturzystka wraz ze znajomymi była na grillu w ogródku działkowym, który należy do rodziny jej znajomego. Po grillowaniu towarzystwo poszło do sopockiego klubu.

W piątek w pobliskim oczku wodnym funkcjonariusze znaleźli kawałek materiału mogący być fragmentem bielizny. Materiał jest bardzo złym stanie i zostanie poddany dodatkowym badaniom. Nie wiadomo, czy znaleziony fragment materiału ma jakikolwiek związek ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek.

Policja nie komentuje poszukiwań

Od zaginięcia 19-latki minęło prawie dziesięć lat. Na terenie, który był w ostatnich dwóch dniach przeszukiwany, byli już policjanci, choć działka nie była wcześniej tak dokładnie sprawdzana.

Prokuratura Krajowa i policja nie komentują wyników poszukiwań.

Iwona Wieczorek zaginęła latem 2010 roku. 19-letnia dziewczyna po grillowaniu na działce poszła ze znajomymi do sopockiego klubu. Po wyjściu z dyskoteki wracała sama do domu w Gdańsku. Zarejestrowały ją kamery monitoringu w kilku miejscach, jednak dziewczyna nigdy do domu nie dotarła.

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek jest prowadzona w tak zwanym Archiwum X, działającym w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.