Jacek P. zatrzymany z byłym ministrem transportu Sławomirem N. prowadzi działalność gospodarczą z zakresu księgowości i podatków zarejestrowaną w nowym bloku na jednym z gdańskich osiedli. Na tym samym osiedlu mieszka były minister i były szef Ukravtodor.

CBA poinformowało w poniedziałek 20 lipca, że funkcjonariusze Biura z Gdańska zatrzymali trzy osoby podejrzane o korupcję oraz działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

W komunikacie podano, że chodzi o: Sławomira N., byłego posła na Sejm RP, byłego ministra transportu i byłego Szefa Państwowej Służby Dróg Samochodowych Ukrainy Ukravtodor, Dariusza Z., byłego dowódcę JW 2305 GROM, a także Jacka P., gdańskiego przedsiębiorcę.

"Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Śledztwo dotyczy podejrzenia działań korupcyjnych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej" - przekazało oficjalnie CBA.

Liczne przeszukania

N., Z. i P. są dobrze znani dzięki funkcjom, które pełnili. Jacek P. nie jest szerzej znany w trójmiejskim biznesie. Prowadzi działalność gospodarczą z zakresu księgowości i podatków zarejestrowaną w nowym bloku na jednym z gdańskich osiedli. Na tym samym osiedlu mieszka były minister.

N., Z. i P. zatrzymano w poniedziałek rano. Z. został dowieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie po południu. Jacka P. przywieziono do siedziby CBA w Gdańsku ok. godz. 13, a N. dopiero po godz. 17. W tym czasie agenci CBA przeszukiwali ich mieszkania i blisko 30 innych miejsc m.in. w Trójmieście i Warszawie.

Jak poinformowano w poniedziałek wieczorem, czynności z udziałem byłego ministra transportu, byłego dowódcy GROM-u i Jacka P. są planowane w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie od wtorku rano. Prokurator Mirosława Chyr dodała, że śledczy będą także analizować przedmioty zabezpieczone podczas przeszukań.

W poniedziałek przez cały dzień milczał telefon Jacka P. Gdy dziennikarz PAP dzwonił do drzwi, gdzie mieszka P. i ma zarejestrowaną działalność, kobiecy głos powiedział jedynie, że "to pomyłka". Na temat Jacka P. nie chcieli rozmawiać sąsiedzi.

"Nie chcę rozmawiać z dziennikarzami" - powiedziała również żona zatrzymanego Sławomira N. po zakończonym przeszukaniu mieszkania przez CBA.

Kim jest Jacek P.?

Zatrzymanego biznesmena znają gdańscy policjanci - w październiku 2019 r. odbył się cykl warsztatów szkoleniowych pt.: "Zwalczanie przestępczości podatkowej. Rozpoznawanie nieprawidłowości oraz przestępstw na szkodę interesów finansowych UE, w szczególności oszustw w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami i usługami, zwrot nienależnych podatków i akcyzy (karuzele podatkowe oraz kreatywna księgowość) w ramach prowadzonych działalności gospodarczych".

Warsztaty były realizowane w ramach projektu "Podnoszenie stopnia personalizacji kadr Policji poprzez szkolenia specjalistyczne".

Jacek P. szkolił m.in. funkcjonariuszy zajmujących się przestępczością gospodarczą, którzy pełnią służbę na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego - jako pierwszy informował o tym serwis money.pl. W warsztatach wzięło udział ok. 200 policjantów - informuje na swojej witrynie Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Zatrzymania są efektem międzynarodowego śledztwa prowadzonego przez zespół prokuratorów z Polski i Ukrainy, a także funkcjonariuszy CBA oraz ukraińskiej służby antykorupcyjnej NABU. Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie Sławomir N. ma usłyszeć sześć zarzutów dotyczących okresu, gdy kierował ukraińską Państwową Służbą Dróg Samochodowych Ukrawtodor.