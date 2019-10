Prezydent Andrzej Duda zwoła pierwsze posiedzenie Sejmu na 12 listopada - poinformował prezydencki rzecznik Błażej Spychalski na antenie RMF FM. - Marszałkiem seniorem Senatu będzie pani senator Bożena Borys-Damięcka. Co do marszałka seniora Sejmu, to prawdopodobnie będzie to posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska - dodał.

Zdjęcie Minister w Kancelarii Prezydenta Błażej Spychalski /Stefan Maszewski /Reporter

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów.

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu otwierają marszałkowie seniorowie powołani przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów i senatorów. Na inauguracyjnych posiedzeniach posłowie i senatorowie złożą ślubowania, wybrani zostaną marszałkowie Sejmu i Senatu; tradycyjnie prezydent może wygłosić orędzie.

W radiu RMF FM Spychalski poinformował, że pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu odbędzie się 12 listopada. "Zgodnie z konstytucją pan prezydent ma 30 dni (od wyborów) na zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu, ale kadencja Sejmu trwa cztery lata, to wynika wprost z konstytucji. Pierwsze posiedzenie Sejmu tej kadencji miało miejsce 12 listopada i trwa do 11 listopada tego roku. W związku z powyższym, ten termin 12 listopada jest dość naturalny i oczywisty" - mówił rzecznik prezydenta.

Pytany, kto otworzy posiedzenia Sejmu i Senatu, Spychalski przekazał, że marszałkiem seniorem Senatu na pewno będzie senator Barbara Borys-Damięcka, natomiast jeśli chodzi o marszałka seniora Sejmu, "obstawia", że będzie nim posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska.

"Pierwszy raz w historii może zdarzyć się tak, że dwie kobiety będą marszałkami seniorami. I obie z opozycji" - podkreślił rzecznik prezydenta.





Bożena Borys-Damięcka w niedzielnych wyborach wywalczyła mandat senatora po raz czwarty. Startowała z ramienia Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 43. Otrzymała 157 359 głosów. Urodziła się w 1937 r. Przez 35 lat (do 1993 r.) była związana zawodowo z Telewizją Polską. W latach 1997-2007 pełniła funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Syrena w Warszawie.

Z kolei Iwona Śledzińska-Katarasińska jest jedyną parlamentarzystką, która zasiada w Sejmie nieprzerwanie od 1991 r. W tym roku ponownie z sukcesem ubiegała się o reelekcję. Zagłosowało na nią 17 254 osób. Urodziła się w 1941 r. Od 2001 r. związana jest z Platformą Obywatelską.