Spychalski do Nuemanna: Skąd tak potężna pogarda?

"Zastanawiam się, skąd tak potężna pogarda przemawia przez was dla ludzi korzystających codziennie z peronów i dworców w małych miejscowościach" - tak rzecznik prezydenta Błażej Spychalski odpowiedział na wpis posła PO Sławomira Neumanna, odnoszący się do miejsca, w którym prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy ws. programu "Kolej plus".

Zdjęcie Andrzej Duda podpisuje ustawę ws. programu "Kolej Plus" / Piotr Polak /PAP

Prezydent podpisał w środę nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, która wprowadza Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus. Nowela ma też przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu.

Reklama

Prezydent podpisał ustawę na peronie dworca kolejowego w miejscowości Końskie w województwie świętokrzyskim.

Neumann po podpisaniu przez Dudę ustawy napisał na Twitterze: "To jednak kompromitujące dla powagi urzędu Prezydenta RP. Wiem, że nie dla A. Dudy, który jak kelner podpisywał dokumenty w gabinecie owalnym przy Donaldzie Trumpie. On już tak ma".

Neumann zamieścił też zdjęcie prezydenta siedzącego przy małym stoliku ustawionym na peronie w Końskich i podpisującego ustawę.

Na ten wpis zareagował Spychalski. "Czytając Pana komentarz zastanawiam się skąd tak potężna pogarda przemawia przez was dla ludzi korzystających codziennie z takich właśnie peronów i dworców. Dzięki podpisanej ustawie sytuacja zmieni się radykalnie" - podkreślił rzecznik prezydenta, który zamieścił też link do filmu ze spotkania prezydenta z mieszkańcami miejscowości Końskie.