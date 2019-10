"Prezydent Andrzej Duda szedł na czele Marszu Niepodległości w zeszłym roku w 100-lecie odzyskania niepodległości, bo tamten marsz był absolutnie wyjątkowy; to był marsz o charakterze państwowym, w tym roku tak nie będzie" - powiedział w środę rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda podczas zeszłorocznego marszu /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

W rozmowie z Wirtualną Polską Spychalski został zapytany, czy prezydent weźmie udział w tegorocznym Marszu Niepodległości.

"Prezydent szedł na czele marszu w zeszłym roku dlatego, że tamten marsz był absolutnie wyjątkowy; to był marsz zorganizowany na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości; to był marsz, który miał charakter państwowy. W tym roku, z tego co wiem, tak nie będzie" - powiedział rzecznik prezydenta.

Dopytywany, czy to oznacza, że prezydent nie pójdzie w Marszu Niepodległości, odparł: "Nie ma co prawda jeszcze decyzji w tym zakresie, ale na pewno nie będzie to uroczystość o charakterze państwowym".

Spychalski zaznaczył, że uroczystości z okazji Święta Niepodległości organizowane przez Kancelarię Prezydenta obejmą m.in. wręczenie Orderów Orła Białego, uroczystą zmianę warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza, spotkanie z protokołem dyplomatycznym w Pałacu Prezydenckim.

W ubiegłym roku z udziałem prezydenta i premiera ulicami Warszawy przeszedł Biało-Czerwony Marsz "Dla Ciebie Polsko" zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na jeden marsz złożyły się formalnie dwa zgromadzenia - jedno organizowane przez rząd, a drugie przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.