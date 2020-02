Prezydent Andrzej Duda będzie kontynuował w piątek konsultacje ws. ustawy abonamentowej. Spotka się z prezesem TVP Jackiem Kurskim oraz prezes Polskiego Radia Agnieszką Kamińską - poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Zdjęcie Andrzej Duda i Błażej Spychalski /Jacek Dominski/ /Reporter

W czwartek Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Prezydent przyjął też - na oddzielnym spotkaniu - przedstawicieli regionalnych ośrodków TVP i Polskiego Radia.

Spychalski przekazał, że były to spotkania konsultacyjne ws. ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia.

Rzecznik prezydenta zapowiedział, że dyskusja w tej sprawie będzie kontynuowana. "Jutro pan prezydent spotyka się z prezesem Telewizji Polskiej i prezes Polskiego Radia" - poinformował.

Spychalski nie chciał zdradzić do jakiej decyzji ws. ustawy abonamentowej skłania się prezydent. "Po to są konsultacje, po to są rozmowy, żeby pan prezydent mógł usłyszeć stanowisko tych, którzy są związani z Polskim Radiem i Telewizją Polską" - dodał.

Prawie 2 mld zł rekompensaty dla TVP?





13 lutego Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej, która przyznaje rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla publicznej telewizji i radia. Opozycja proponowała, aby te pieniądze przeznaczyć na onkologię.

Nowela trafiła na biurko prezydenta, który ma 21 dni - od czasu, gdy ustawa znalazła się w Kancelarii Prezydenta - na decyzję, czy ją podpisać, zawetować bądź skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelizacja, której projekt przygotowali posłowie większości sejmowej, przewiduje wprowadzenie rekompensaty w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i PR w związku z utraconymi wpływami z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień w 2020 r. oraz z uwzględnieniem niewypłaconych w latach 2018-2019 części rekompensaty. Środki te mają zostać podzielone między jednostki publicznej radiofonii i telewizji przez KRRiT z przeznaczeniem na realizowanie misji publicznej.

Senat, który zarekomendował odrzucenie nowelizacji, zwrócił również uwagę na problem niewyjaśnionej jednoznacznie kwestii dotyczącej ewentualnego obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej przewidzianego w ustawie programu pomocy dla publicznej radiofonii i telewizji w zakresie finansowania misji publicznej. Odnosząc się do kwestii MKiDN ocenia, że znowelizowane przepisy są zgodne z zasadami pomocy publicznej w UE.