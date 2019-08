Spychalski w RMF FM: Stanowisko strony polskiej jest jasne i klarowne

Gość "Rozmowy w samo południe" w RMF FM, Błażej Spychalski, pytany o głośną ostatnio kwestię restytucji mienia ofiar Holocaustu, zadeklarował: "Stanowisko strony polskiej jest jasne i klarowne. Dla nas tematu restytucji tego mienia nie ma".

Zdjęcie Błażej Spychalski /Karolina Bereza /RMF FM

Spychalski na antenie RMF FM wypowiedział się także na temat "rodzinnych lotów" marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego.



"To jest kwestia decyzji marszałka Sejmu i Kancelarii Sejmu, to oni decydują gdzie marszałek ma być obecny. Jeżeli tak zadecydował, to oznacza, że uważał, że jego obecność tam, jako marszałka była niezbędna" - mówił pytany o kierunki podróży marszałka, które zawierały się w wykazie opublikowanym na stronach Sejmu.

Gość "Rozmowy w samo południe" na pytanie o to, czemu prezydentowi zależy na krótkiej kampanii wyborczej mówił: "Ci którzy toczą dyskurs polityczny w Polsce mieli cztery lata na to, żeby przedstawić swoje pomysły. Nie potrzebujemy długiego czasu na spięcie polityczne. Potrzebujemy czasu na spokojny rozwój kraju".

Paweł Balinowski