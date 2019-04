Tegoroczną zwyciężczynią plebiscytu Srebrne Usta, organizowanego przez radiową Trójkę, została była premier Ewa Kopacz.

Zdjęcie Zwycięzcy plebiscytu Srebrne Usta 2018 /Piotr Molecki /East News

Słuchaczom i internautom najbardziej spodobała się wypowiedź wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej Ewy Kopacz, która 31 stycznia była gościem Agnieszki Burzyńskiej w programie "Fakt Opinie".

Wypowiedziała się ona m.in. na temat wyników sondażowych PO, które nie umacniają się pomimo kłopotów PiS-u. "Przypomnę trochę strasznie dawne czasy, kiedy były jeszcze dinozaury, a ludzie nie mieli żadnych strzelb ani broni nowoczesnej, która pozwoliłaby je zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami. Wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem nie padł, ale jeżeli miesiącami rzucali, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Presja ma sens. Dzisiaj każdego dnia i o każdej godzinie trzeba poprzypominać o tym, jak strasznie te taśmy, które ukazały się w GW, zburzyły wizerunek partii i jej lidera, który miał wszystkich uszczęśliwić i prowadzić astatyczne życie" - powiedziała Ewa Kopacz.

Drugie miejsce w plebiscycie radiowej Trójki zajęła Joanna Scheuring-Wielgus posłanka Teraz!. Drugie miejsce przypadło Joannie Scheuring-Wielgus.



15 kwietnia ubiegłego roku w programie Polsat News powiedziała: "I proszę mi nie wciskać tutaj dziecka z kąpielą do brzucha i proszę mi nie wmawiać, że ja coś powiedziałam".



Trzecie miejsce zajął lider Teraz! Ryszard Petru. W rozmowie z dziennikarzami w grudniu ubiegłego roku wytłumaczył swoje spóźnienie takimi słowami: "Przepraszam, że Państwo czekali, ale z 15 minut zajęło mi, zanim znalazłem wolne miejsce na parkingu w galerii (handlowej). I taka sytuacja będzie się niestety powtarzała. Te tłumy, które są w sklepach przed świętami pokazują, że Polacy potrzebują mieć taką możliwość, żeby móc robić zakupy w niedzielę. W związku z tym wydaje mi się, że optymalnym byłoby, gdyby hasłem całej zjednoczonej opozycji w nadchodzących wyborach była likwidacja handlu w niedzielę".



W tym roku wśród kandydatów do nagrody uwzględniono nie tylko polityków, którzy z oryginalnych wypowiedzi zasłynęli w ubiegłym, ale także w bieżącym roku. Słuchacze mogli głosować na dziesięć propozycji. Były to wypowiedzi między innymi: Roberta Biedronia, Tadeusza Cymańskiego, Grzegorza Długiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Marka Kuchcińskiego.

Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej.