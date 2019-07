"Pana decyzja nie poniża naszego brata – prawnika. Decyzja ta poniża Pana, jako osobę, która dysponując ogromną władzą, nie powinna obawiać się dyskusji" - piszą w liście do prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego adwokaci Kamila Czajkowska-Burda i Maciej Burda. List ten powstał w związku z nagłym oddelegowaniem prokuratora Mariusza Krasonia do prokuratury we Wrocławiu. Jego koledzy nie mają wątpliwości: przeniesienie to odwet za to, że doświadczony prokurator nie bał się mówić o pozasłużbowych naciskach na śledczych.

Zdjęcie Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski /Paweł Wisniewski /East News

"Decyzja o delegowaniu do odległej jednostki prokuratury, niższego szczebla, stanowi krok w kierunku zarządzania przez zastraszenie, wymusza uległość, tępi niezależność myślenia i wolność poglądów. Zlęknieni prokuratorzy nie są w stanie stawić czoła przestępcom. Będą wyśmiewani" - piszą w liście do Bogdana Święczkowskiego adwokaci.

"Nie możemy zaakceptować, tego że niszczy Pan to, co jest istotą wykonywania tego zawodu i mamy nadzieję, że feralna decyzja zostanie niezwłocznie zmieniona. (...) Proszę pamiętać, że każdy z nas jest Mariuszem Krasoniem. Pan także" - brzmi treść listu, który publikuje TVN24.

Prokurator Mariusz Karasoń był pracownikiem Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Początkowo został przeniesiony do innego wydziału, a następnie nagle delegowany do wrocławskiej prokuratury rejonowej. "Krasoń pracę ma tam rozpocząć w poniedziałek, a na przeprowadzkę miał tylko weekend" - poinformował TVN24.

"Pozaprawne szykany i zastraszanie prokuratorów"

Sprawę Mariusza Krasonia nagłośniło Stowarzyszenie prokuratorów "Lex super omnia", które w liście otwartym do prokuratora krajowego wezwało do natychmiastowego wstrzymania decyzji o oddelegowaniu prokuratora do Wrocławia. List ten skierowano do Święczkowskiego w minioną sobotę.

"Z postępowania dyscyplinarnego i decyzji kadrowych uczynił Pan narzędzie osobistej zemsty" - piszą członkowie stowarzyszenia.

"Począwszy od marca 2016 roku wspólnie z Prokuratorem Generalnym Zbigniewem Ziobrą ustala Pan nowe standardy w relacjach służbowych w prokuraturze. Długotrwałe delegacje prokuratorów, nieuwzględniające ich sytuacji osobistej i rzeczywistych potrzeb kadrowych są wykorzystywane jako metoda pozaprawnych szykan i zastraszania innych prokuratorów. W tę metodę wpisuje się decyzja podjęta przez Pana wobec Mariusza Krasonia, który w maju tego roku, wspólnie z członkami zgromadzenia prokuratorów regionu krakowskiego, głosował za przyjęciem uchwały piętnującej naruszanie niezależności prokuratorów" - argumentują.

Zdjęcie Prokurator Mariusz Krasoń / Marek Lasyk / Reporter

"Stowarzyszenie Prokuratorów Lex super omnia nie pozwoli na przemilczenie sprawy prokuratora Mariusza Krasonia. Wzywamy Pana do natychmiastowego anulowania podjętej decyzji, która może wywołać negatywne skutki nie tylko dla Mariusza Krasonia, ale również jego najbliższych. Delegowanie naszego kolegi stanowi bowiem kolejny przykład decyzji o charakterze mobbingu i substytutu kary dyscyplinarnej za niezależną postawę. Ponownie dotyczy prokuratora znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej, o nieposzlakowanej opinii, stanowiącego wzór dla innych" - piszą przedstawiciele stowarzyszenia. Pełną treść listu otwartego znajdziesz tutaj

Akcje przeciwko Ziobrze i Święczkowskiemu?

Stowarzyszenie "Lex super omnia" zapowiada także, że możliwe są akcję prawne przeciwko prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze i prokuratorowi krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu.

"Będziemy prowadzili akcje solidarnościowe z Mariuszem Krasoniem. Będziemy podejmować akcje prawne wobec prokuratora generalnego, wobec prokuratora krajowego w związku z decyzjami, które upokarzają, pozbawiają niezależności naszych kolegów. Słowo "niezależność" nie może w prokuraturze być brzydkim słowem" - powiedział w rozmowie z RMF FM szef stowarzyszenia prokuratorów Krzysztof Parchimowicz.



Jak ustalił dziennikarz rozgłośni, rozważane są m.in. pozwy w sprawie mobbingu.

Ziobro: Prokurator krajowy podejmuje słuszne decyzje

Prokuratora Krajowa zapytana przez TVN24 o sprawę, poinformowała, że "delegacja prokuratora Mariusza Krasonia jest uzasadniona potrzebą zapewnienia efektywności pracy prokuratury i ma na celu optymalizację dynamiki śledztw prowadzonych przez jednostkę wrocławską".

Sam prokurator generalny Zbigniew Ziobro w rozmowie z dziennikarzem RMF FM stwierdził, że "pan prokurator krajowy podejmuje słuszne decyzje, w oparciu o materiał, którym dysponuje"

"Proszę skierować pytanie do pana prokuratora krajowego. Skoro podjął taką decyzję, znaczy, że miał ku temu wyraźne podstawy" - stwierdził Ziobro.