"Bawi mnie ta hucpa z rzekomym powrotem unijnych flag do Senatu" - napisał na Twitterze były marszałek Senatu Stanisław Karczewski, odnosząc się do wypowiedzi nowo wybranego marszałka Tomasza Grodzkiego (KO). "Przez całą moją kadencję one były tam obecne" - dodał.

Zdjęcie Stanisław Karczewski /Jacek Dominski/ /Reporter

Grodzki zapowiedział w środę w internetowej części audycji Radia Zet, że w Senacie "dość szybko, być może jeszcze w środę lub w czwartek", razem z flagami polskimi pojawią się flagi unijne.

"Chciałbym, abyśmy wykonali taki drobny gest, bo jesteśmy członkami rodziny europejskiej, oczywiście całkowicie suwerennym, potężnym państwem ze wspaniałym narodem o ogromnym potencjale i energii" - powiedział.

Do tej kwestii za pośrednictwem Twittera odniósł się były marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

"Bawi mnie ta hucpa z rzekomym powrotem unijnych flag do #Senat.u. Przez całą moją kadencję one były tam obecne. Na dowód kilka zdjęć znalezionych w sieci" - napisał Karczewski, dołączając do wpisu kilka zdjęć z Senatu, w których tle widnieją unijne flagi.

Tomasz Grodzki (KO) został wybrany we wtorek marszałkiem Senatu X kadencji izby. Stanisław Karczewski (PiS), Bogdan Borusewicz (KO), Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) i Michał Kamiński (PSL) zostali wybrani na stanowiska wicemarszałków Senatu.