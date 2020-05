"Rezygnuję z funkcji wicemarszałka Senatu. Będziemy rekomendować na to stanowisko byłego wicemarszałka Marka Pęka" - powiedział podczas konferencji Stanisław Karczewski.

Jak wskazał Karczewski, "decyzja ta jest polityczna". Pęk dodał, że o jego rekomendacji zdecydowało prezydium PiS.



"Deklaruję współpracę z panem marszałkiem Tomaszem Grodzkim" - zaznaczył kandydat na nowego wicemarszałka.



Podczas konferencji Karczewski wskazał, że będzie apelował do marszałka Grodzkiego o szybkie procedowanie nowej ustawy w sprawie wyborów.



"Na marginesie, dziś są urodziny marszałka Grodzkiego, więc życzymy wszystkiego dobrego i podejmowania dobrych decyzji dla Polski.

Już przed konferencją, Stanisław Karczewski poinformował o swojej decyzji na antenie radia RMF FM. "Rezygnuję z funkcji wicemarszałka Senatu. Wracam do zawodu, ale nie wycofuję się z polityki. Dalej będę senatorem" - mówił wówczas.



Słowna potyczka z dziennikarką

"Czy ktoś wywierał polityczną presję?" - zapytała Karczewskiego dziennikarka.



"To był mój pomysł i moja decyzja. Namawiano mnie, bym został. Ale niezbyt mocno, bo w PiS podejmujemy decyzje w zgodzie z naszym sumieniem" - powiedział.



Karczewski zapowiedział także, że dalej będzie aktywnie działał w Senacie.



Dziennikarka "GW" Justyna Dobrosz-Oracz dopytywała o presję w PiS, powołując się na kuluarowe doniesienia. Pytała również, czy rezygnacja ma związek z zarzutami, jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej.



"Poseł Szczerba został przeze mnie pozwany" - mówił Karczewski. To komentarz do doniesień, że były marszałek i senator, w czasie urlopu bezpłatnego w szpitalu w Nowym Mieście, miał dorabiać sobie na dodatkowych dyżurach i w ten sposób zarobić 400 tysięcy złotych.



Między dziennikarką "Gazety Wyborczej" a Stanisławem Karczewskim doszło do słownej potyczki. Dobrosz-Oracz wskazała, że TVN24 dotarł do ekspertyzy, z której wynika, że Ministerstwo Zdrowia uznało wtedy taką sytuację za niedopuszczalną. Podobną opinię wyrazili eksperci oraz Główny Inspektor Pracy.



"Ja też mam swoje ekspertyzy" - odpowiedział Karczewski.