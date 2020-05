Rezygnuję z funkcji wicemarszałka Senatu - powiedział Stanisław Karczewski w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Zdjęcie Stanisław Karczewski /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

"Rezygnuję dziś z funkcji wicemarszałka Senatu. Wracam do zawodu, ale nie wycofuję się z polityki. Dalej będę senatorem i będę współpracował" - poinformował Karczewski. "W tym roku kończy mi się okres wygaszenia mojego prawa do wykonywania zawodu, a to jest piękny zawód" - stwierdził.

Jak przyznał - współpraca z marszałkiem Grodzkim nie układa się dobrze. "Nie ma nici porozumienia, a myślałem, że będzie. W końcu obaj jesteśmy chirurgami. Źle współpracujemy i ja się już z tym pogodziłem" - komentował Karczewski w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Jak mówił, miał to zrobić w okolicach wakacji, ale jego decyzję przyspieszyły ostatnie wydarzenia w Senacie, gdy senatorowie z klubu PiS zostali, jego zdaniem, "zaskoczeni naglą decyzją" marszałka o gwałtownym przyspieszeniu głosowania ważnej ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta.

Przypomnijmy, wcześniej wicemarszałek napisał list do marszałka Tomasza Grodzkiego (KO, w którym protestował "przeciwko praktykom łamiącym dobre, utrwalone przez wiele lat obyczaje parlamentarne".

Karczewski ma powiedzieć więcej o swojej decyzji na konferencji w środę 13 maja o godz. 10.30.