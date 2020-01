"Będziemy w Senacie głosować za przyjęciem nowelizacji ustaw sądowych. Argumenty za ustawą przedstawi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro" - zapowiedział wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS). Poinformował też, że senatorowie PiS rezygnują z wyjazdów zagranicznych z marszałkiem Senatu.

Zdjęcie Stanisław Karczewski /Piotr Molecki /East News

Stanisław Karczewski powiedział w środę na konferencji prasowej, że najważniejszym punktem posiedzenie Senatu jest rozpatrzenie noweli ustaw sądowych. Nowela rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN.

"Zapowiedział swoją obecność minister Zbigniew Ziobro, z którym jestem w kontakcie i również będzie do dyspozycji senatorów, i będzie odpowiadał na pytania senatorów, ale przede wszystkim pan minister Ziobro będzie przedstawiał argumenty, silne, za tą ustawą" - poinformował Karczewski.

"Będziemy głosować oczywiście za przyjęciem tej ustawy" - zapowiedział.

Wicemarszałek zauważył, że posiedzenie Senatu rozpoczęło się od "pewnego sukcesu PiS". W ten sposób nawiązał do braku zgody Senatu , aby przełożyć na kolejne posiedzenie wybór senackich przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa, o co wnioskował Leszek Czarnobaj (KO). Przeciw wnioskowi opowiedział się Marek Pęk (PiS). Za przełożeniem wyboru było 49 senatorów, 49 było przeciw.

Według Karczewskiego, wynik głosowania "świadczy, że większość, która tak cieszy się tą większością, jest bardzo krucha i wszystko w Senacie w tej kadencji może się wydarzyć".

Dodał też, że senatorowie PiS nie będą brali udziału w wyjazdach zagranicznych marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. "Nie będziemy legitymizować prowadzenia jego polityki zagranicznej, polityka zagraniczna to domena prezydenta i konstytucyjnie premiera i ministra spraw zagranicznych" - powiedział Karczewski.

Zapowiedział, że PiS zwróci się również o podanie kosztów funkcjonowania parlamentarnego zespołu obrony praworządności, który we wtorek prawie cztery godziny debatował nad nowelizacją ustaw sądowych.