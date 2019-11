W marcu 2019 roku informacje zebrane przez kontrwywiad ABW pozwoliły na wydalenie z Polski wicekonsula Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, który został uznany za persona non grata i otrzymał zakaz wjazdu do Polski oraz na teren strefy Schengen - poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Stanisław Kowalczuk /East News

Wcześniej informacje te podał portal tvp.info.

Powód decyzji

Żaryn podkreślił, że w ocenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rosjanin prowadził działania niezgodne ze statusem dyplomatycznym, mogące szkodzić relacjom polsko-rosyjskim.

Ponadto rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych poinformował, że na podstawie materiałów ABW pod koniec 2017 roku objęto zakazem wjazdu do państw strefy Schengen trzech "ekspertów": Olega Bondarenko, Dmitryja Kondraszowa i Aleksieja Martynowa.

"Wskazani mężczyźni pełnili ważne funkcje w ramach prowadzonych przeciwko Polsce i in. krajom działań hybrydowych" - zaznaczył Żaryn.

W informacji przesłanej PAP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych poinformował, że D. Kondraszow to rosyjski politolog i publicysta związany z agencją informacyjną "Regnum", stanowiącą przykrycie dla rosyjskich służb specjalnych w aspekcie prowadzenia wojny informacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej, O. Bondarenko to zastępca dyrektora moskiewskiego think tanku i dyrektor Rosyjsko-Ukraińskiego Centrum Informacyjnego, który sam przedstawia się jako międzynarodowy doradca liderki francuskiego Frontu Narodowego Marine Le Pen, a A. Martynow to oficer rosyjskiego wywiadu, działający jako ekspert do spraw międzynarodowych. Ten ostatni, wynika z informacji, jednocześnie należał do głównych zleceniodawców prorosyjskich projektów realizowanych w naszym kraju przez środowisko jednej z partii politycznych.

"Mężczyźni pełnili rolę moderatorów rosyjskich działań hybrydowych w Europie. Na wniosek Szefa ABW zostali objęci zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen" - dodał Żaryn.

Wydalenie chińskiego dyplomaty i Dmitryja K.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych poinformował również, że w 2018 roku, po skazaniu w Szwecji agenta współpracującego z chińskim wywiadem, doszło do wydalenia z Polski dyplomaty chińskiego, który - jak ustaliła ABW - był oficerem prowadzącym skazanego w Szwecji obywatela Chin. Żaryn podkreślił, że proces szwedzki był oparty w kluczowych fragmentach na dokumentach polskiego kontrwywiadu, a dyplomata chiński został wydalony i otrzymał zakaz wjazdu do Polski i UE.

Ponadto - jak dodał Żaryn - w październiku 2017 roku na wniosek szefa ABW wydalono z terytorium RP Dmitryia K., który był przedstawicielem Rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych w Moskwie (RISS), czyli ośrodka uznawanego za zaplecze analityczne rosyjskiego wywiadu.

"Dmitryi K. pracujący w Polsce jako naukowiec, tak naprawdę inicjował elementy wojny hybrydowej przeciwko RP, a także utrzymywał kontakty z rosyjskimi służbami specjalnymi. Do jego +naukowych+ zadań należało m.in. wyszukiwanie w środowisku naukowym osób o prorosyjskim światopoglądzie, wciąganie ich do współpracy, a także instruowanie w kwestii szerzenia prorosyjskiej propagandy" - zaznaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Żaryn przypomniał również, że w 2018 roku w związku z materiałami zgromadzonymi przez ABW pięć osób zostało objętych zakazem wjazdu do Polski. Dwie ze wspomnianych osób - Jekaterina C. i Anastazja Z., były zatrzymywane w Polsce w celu wydalenia. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych podkreślił, że szef ABW w ostatnich latach wydał 19 negatywnych opinii dotyczących wniosków o przyznanie obywatelstwa polskiego.