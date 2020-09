W wywiadzie udzielonym tygodnikowi "Sieci" prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o ideologii LGBT, która "zniszczyła już inne społeczeństwa obywatelskie". Jako przykład podał Irlandię. Jego wypowiedź odbiła się szerokim echem na wyspie. Zareagował na nią jeden z irlandzkich europosłów, który stanowczo odpowiedział polskiemu politykowi.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" mówił o konieczności przeciwstawienia się ideologii LGBT, która według niego "zniszczyła już inne społeczeństwa obywatelskie".

"Ci, którzy nie walczyli - przykładów z Europy nie brakuje - przegrali. Ja ręki do tego, żebyśmy przegrywali z tym, co uważam za zagrażające samym fundamentom naszej cywilizacji, nie przyłożę. Jest to bowiem cywilizacja, jak to mówił mój śp. brat Lech Kaczyński, najbardziej życzliwa człowiekowi w dziejach świata. Z tym nurtem, który dzisiaj tak atakuje, walczyć trzeba - choć rozumnie. Rozumnie nie znaczy, że nie walczyć albo walczyć z jakąś niebywałą łagodnością czy bez gotowości użycia wszystkich środków, którymi dysponuje państwo w obronie prawa" - stwierdził Kaczyński.

"Katolicka pustynia z szalejącą ideologią LGBT"

"Jestem za tym, by aktywnie przeciwstawiać się tym zagrożeniom dla naszej cywilizacji, bo doświadczenia bierności pokazują zawsze ten sam efekt" - ocenił prezes PiS.

Jako przykład wymienił Irlandię, która w jego ocenie nie tak dawno była krajem tak bardzo katolickim, że przy nim Polska "wyglądała na państwo z szalejącą bezbożnością", a dzisiaj "jest pustynią katolicką z szalejącą ideologią LGBT".

"Trzeba więc stawiać tamę i szukać jak najbogatszych środków, by była ona mocna. Oczywiście podstawowym środkiem musi być przekonywanie, perswazja, by ludzie nie popadali w szaleństwo, by nie uznawali za oczywiste radykalnego odejścia od normy, podeptania jej nawet. To przybiera chwilami formy jak z kabaretu czarnego humoru. Choćby te opowieści bohatera części opozycji mówiącego, że ze swoją partnerką chce wziąć ślub, ale on ma jeszcze partnera, a ona ma partnerki" - zaznaczył Kaczyński.

"Irlandia to nowoczesny, postępowy kraj"

Słowa prezesa PiS odbiły się szerokim echem w Irlandii - przytoczył je m.in. dziennik "Independent". Wypowiedź Kaczyńskiego oburzyła jednego z irlandzkich europosłów, który odpowiedział polskiemu politykowi na Twitterze.

"Panie Kaczyński, Irlandia to nowoczesny, postępowy kraj, w którym ludzie mogą być tym, kim są lub kim chcą" - napisał Billy Kelleher z liberalnej partii Fianna Fáil.

"Możesz być osobą LGBT i katolikiem, być katolikiem i nie być osobą LGBT, być osobą LGBT i nie być katolikiem lub żadnym z powyższych. Na szczęście jesteśmy pluralistyczną Republiką i myślę, że to wspaniałe!" - dodał irlandzki polityk.