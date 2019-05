Stefaniak o kolejnym 500 plus: To był pomysł PSL

- PiS jest w stanie podpisać pakt nawet z diabłem, żeby tylko nie przegrać wyborów do PE. To zagrywka wyborcza - tak rzecznik PSL Jakub Stefaniak skomentował zapowiedź PiS wprowadzenia dodatku dla osób niepełnosprawnych. Dodał, że prezes PiS zaproponował pomysł PSL.

Na niedzielnej konwencji PiS w Krakowie Kaczyński powiedział, że "jest w Polsce ta trudna, tragiczna sprawa niepełnosprawnych". "Mamy nowe propozycje, mamy kolejny 'plus' do naszej piątki" - powiedział prezes PiS. Premier Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że w najbliższych kilku miesiącach rząd chce przekazać osobom niepełnosprawnym powyżej 18. roku życia, całkowicie niezdolnym do samodzielności, comiesięczny, stały dodatek w wysokości najprawdopodobniej 500 zł.

"Dzisiaj PiS trzęsie portkami i jest w stanie podpisać pakt nawet z diabłem, żeby tylko spróbować nie przegrać zbliżających się wyborów" - ocenił w rozmowie z PAP Stefaniak.

Jego zdaniem, dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego może być to zagrywka wyborcza, bo - jak ocenił rzecznik PSL - gdyby intencje były szczere, to już wcześniej zadeklarowałby poparcie propozycji ludowców ws. wprowadzenia dodatku na rehabilitację w wysokości 500 zł dla wszystkich osób niepełnosprawnych.

"Serce się raduje, kiedy prezes Kaczyński po kilku miesiącach przetrawia w głowie propozycję PSL i prezentuje, jako swoją. Trochę zajęło mu dojrzewanie do myśli, że to jednak dobry pomysł ale cieszę się, że zaproponował pomysł Stronnictwa" - powiedział Stefaniak.

W lutym br. prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował tzw. Pakiet Społeczny Ludowców, zakładający m.in. dodatek na rehabilitację w wysokości 500 zł dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Pakiet został wtedy złożony w Sejmie.