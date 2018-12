- Dla PiS druga kadencja rządów powinna pozostać w sferze marzeń, a sama partia powinna być tylko abstrakcją - skomentował sobotnią konwencję partii rządzącej rzecznik PSL Jakub Stefaniak. - Słuchając słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego stwierdzam, że rodzi nam się taki "PZPR bis" - dodał.

Stefaniak w rozmowie z PAP odniósł się do słów Kaczyńskiego, że PiS musi stać się partią marzeń Polaków. "Fajnie by było. Jeśli chcą iść tą drogą, to bardzo się cieszę - być może to jest dobry trop, żeby PiS stało się partią abstrakcyjną" - stwierdził. Dodał, że dla PiS druga kadencja powinna pozostać właśnie w sferze marzeń.



"Jak słyszałem Kaczyńskiego, to stwierdzam, że rodzi nam się taki 'PZPR bis'. Te wątki, które raczył poruszyć szanowny pan prezes, cudownie wpisywały się w retorykę Władysława Gomułki - partia, która jest przewodnią siłą narodu, wrogowie polityczni. Po trzecie - jak słyszymy prezesa, który mówi, że z ufnością trzeba patrzeć w przyszłość i iść słuszną drogą - to już jest żywy cytat z Gomułki" - zaznaczył rzecznik PSL.



Jak zauważył, rząd Morawieckiego jest oceniany najgorzej od 2015 r. Przywołał również najnowszy sondaż CBOS, według którego rząd odnotował w ciągu ostatniego miesiąca spadek poparcia o 8 pkt. proc. (obecnie 34 proc.) i poparcie to jest najmniejsze, odkąd premierem został Morawiecki.



"Skoro w rządowym CBOS-ie spada poparcie, to widać, że w partii musi być duża panika" - podkreślił.



Według Stefaniaka Morawiecki mówił podczas sobotniej konwencji dokładnie to samo, co w Sejmie podczas dyskusji nad wotum zaufania oraz wotum nieufności. "Zaczyna się powtarzać, widać, że nie ma zupełnie pomysłu na to, jak przemawiać do ludzi" - ocenił rzecznik PSL.



Odnosząc się do słów Morawieckiego, że w Polsce bije serce Europy, powiedział: "Bije, ale nie pełną piersią, tylko smogiem".



Pytany, co myśli o twierdzeniu premiera, że Polska jest przykładem dla Europy, Stefaniak ocenił, że jeśli już, to "przykładem tego, czego nie robić". "Jak w soczewce skupiamy wszystkie złe rzeczy, które kraj, członek UE może robić. To jest być może jakaś zasługa Morawieckiego, ale myślę, że niekoniecznie o to Polakom chodzi, żeby skupiać negatywne cechy" - dodał.