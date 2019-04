Strajk nauczycieli. Dziś zapadną kluczowe decyzje

Dzisiaj o godz. 11.00 odbędzie się ogólnopolska manifestacja nauczycieli przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po niej prezydium Zarządu Głównego ZNP ma zadecydować, co dalej ze strajkiem w oświacie. Także dzisiaj w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", jak poinformowała przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias, ma się odbyć, na wniosek organizacji pracodawców, spotkanie Prezydium Rady Dialogu Społecznego w sprawie okrągłego stołu.

Zdjęcie Józefów: Strajk w dniu egzaminu gimnazjalnego /Mateusz Włodarczyk /Agencja FORUM

Zakończenie strajku nauczycieli jutro jest bardzo mało prawdopodobne - powiedział we wtorek Sławomir Broniarz szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Poinformował, że raczej nie weźmie udziału w obradach okrągłego stołu na temat edukacji.

Broniarz pytany, czy weźmie udział w obradach okrągłego stołu na temat problemów w oświacie, który na piątek zwołał premier Mateusz Morawiecki, odpowiedział: "Raczej się nie wybieram".

Ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych rozpoczął się 8 kwietnia tego roku. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności.

Rządowe propozycje dla nauczycieli to prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. (9,6 proc. podwyżki we wrześniu plus wypłacona już 5-procentowa podwyżka od stycznia), skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmiana w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. Rząd przedstawił także nowy kontrakt społeczny dla grupy zawodowej nauczycieli, obejmujący podwyżki i zmianę warunków pracy.

Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego w trakcie negocjacji zmodyfikowały oczekiwania (początkowo upominały się o tysiąc zł podwyżki), obecnie postulują 30 proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury - 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września br.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" podpisała porozumienie z rządem. Zapisano w nim 15 proc. podwyżki w 2019 r. - 9,6 proc. podwyżki we wrześniu plus wypłacona już 5-procentowa podwyżka od stycznia, skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmianę w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji.