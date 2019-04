Spada poparcie dla akcji strajkowej w Polsce - podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Według danych MEN 67 proc. publicznych przedszkoli i ponad 60 proc. szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych funkcjonuje normalnie. Środa jest dziesiątym dniem strajku nauczycieli.

"Z danych przekazanych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół wynika, że obecnie 67 proc. publicznych przedszkoli i ponad 60 proc. szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych funkcjonuje normalnie. Dodatkowo w wielu szkołach i placówkach oświatowych obserwujemy odchodzenie poszczególnych nauczycieli od akcji strajkowej" - czytamy w środowym komunikacie resortu edukacji.

Zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach trwa od 8 kwietnia. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności.

"Dziś zakończył się egzamin ósmoklasisty, a w zeszłym tygodniu egzamin gimnazjalny. Egzaminy odbyły się bez zakłóceń. Do obu egzaminów przystąpiło ponad 727 tys. uczniów z całego kraju. Wyniki obu egzaminów zostaną ogłoszone 14 czerwca br. Termin wydania zaświadczeń i informacji zdającym to 21 czerwca br." - przekazuje ministerstwo.

Podkarpackie

Na Podkarpaciu w strajku uczestniczyło w środę 724 szkoły i ich zespoły na 2478 istniejących w województwie, co stanowi 29 proc. - wynika z informacji przekazanych w środę PAP przez kuratorium oświaty w Rzeszowie.

Jest to liczba niewiele mniejsza od tej, jaka była podawana w pierwszych dniach strajku. Wówczas było to 763 szkół i zespołów, co stanowiło 31 proc.

Obecnie na 712 przedszkola strajkuje 111, wśród 1079 szkół podstawowych akcja strajkowa trwa w 413, na 101 gimnazjów strajk utrzymuje się w 23, a na 586 szkół ponadgimnazjalnych ponadpodstawowych strajkuje 177.

Świętokrzyskie

W województwie świętokrzyskim w środę strajkowali nauczyciele z 246 placówek, czyli około 19 proc. wszystkich szkół i przedszkoli - poinformował PAP świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik.



"W województwie świętokrzyskim po raz kolejny zmalała liczba protestujących placówek oświatowych" - podkreślił Mądzik. Z danych świętokrzyskiego kuratorium oświaty wynika, że w środę strajkowali nauczyciele z 246 szkół i przedszkoli, czyli około 19 proc. wszystkich placówek. W porównaniu do wtorku strajk został zawieszony w dwóch przedszkolach i dwóch szkołach. 8 kwietnia, w pierwszym dniu strajku, w regionie świętokrzyskim protest rozpoczęli nauczyciele z 539 spośród 1303 szkół i przedszkoli, co stanowiło ponad 41 proc. ogólnej liczby placówek.

Kurator dodał, że trzeci, ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów przebiegał w woj. świętokrzyskich zgodnie z planem i bez żadnych zakłóceń. Egzamin z języka obcego zdawało ponad 11 tys. uczniów z 514 szkół. "Nie dotarły do nas żadne informacje o jakichś nieprawidłowościach czy problemach" - zapewnił Mądzik.

Rady pedagogiczne odbyły się do tej pory w dwóch placówkach: Liceum Ekonomicznym przy ul. Langiewicza i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Jagiellońskiej. "Dwie zaplanowano jeszcze na czwartek, ale nie wiadomo, czy się odbędą" - zaznaczył wiceprezydent.

Egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów w woj. świętokrzyskim przebiegły bez większych problemów. Ale jeśli chodzi o zbliżającą się maturę - zdaniem kuratora - "już tak różowo nie jest", nie tylko w Kielcach. Choć jak podkreślił Mądzik, są "powiaty, w których rady pedagogiczne powinny być przeprowadzone we wszystkich szkołach".

"Tak jest np. w powiatach starachowickim, koneckim i opatowskim. W powiecie kieleckim problemy są tylko z jedną szkołą, a w Sandomierzu z kilkoma placówkami" - poinformował kurator, który liczy, że egzaminy maturalne uda się doprowadzić do szczęśliwego końca.

Zachodniopomorskie

W środę strajk nauczycieli trwał także w 75,8 proc. szkół i placówek oświatowych na Pomorzu Zachodnim - wynika z informacji zachodniopomorskiego kuratorium oświaty. To o 1,7 proc. mniej placówek w województwie niż przystąpiło do strajku 8 kwietnia.

Strajkuje 116 przedszkoli z 194 funkcjonujących w województwie, 330 szkół podstawowych z 385 i 12 gimnazjów z 14 w województwie - wynika z informacji kuratorium. Strajkiem objętych jest także 20 szkół ponadgimnazjalnych z 32 w województwie i 130 zespołów szkół ze 177 w województwie.



Podlaskie

W Podlaskiem utrzymuje się z kolei liczba strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty - wynika z danych przekazanych PAP przez ZNP. W środę w regionie strajkowało blisko 6 tys. osób w 247 placówkach oświatowych.

Lubelskie

Egzamin ósmoklasistów w środę przebiegał bez zakłóceń we wszystkich szkołach w woj. lubelskim - podaje kuratorium oświaty w Lublinie. Systematycznie zmniejsza się liczba szkół, w których prowadzony jest strajk. W środę strajkowało 28 proc. placówek.

W woj. lubelskim - według informacji uzyskanych przez kuratorium - powoli, ale systematycznie spada liczba szkół, w których prowadzony jest strajk. W części placówek nauczyciele od strajku odstąpili lub go zawiesili.

W środę strajkowało 28 proc. placówek oświatowych w woj. lubelskim - w tym 102 przedszkola (14 proc.), 300 szkół podstawowych (30 proc.), 71 gimnazjów (51 proc.), 177 szkół ponadgimnazjalnych (35 proc.).

Dolnośląskie

Według danych dolnośląskiego kuratorium oświaty w środę w całym regionie strajkowały 1023 placówki oświatowe. Stanowi to około 82 proc. wszystkich szkół i przedszkoli na Dolny Śląsku.

Rzecznik kuratorium oświaty Krystyna Kaczorowska w środę poinformowała, że bilans strajku w regionie nie zmienia się.

Magistrat podał też informację na temat klasyfikacji uczniów klas maturalnych, którą uzyskano w środę rano z 35 szkół średnich. W 13 szkołach średnich wystawiono oceny końcowe, z czego w 5 szkołach uczniowie zostali sklasyfikowani, w 3 szkołach na posiedzeniu klasyfikacyjnym nie było kworum, więc uchwały klasyfikacyjne nie zostały podjęte. Jak podano, w 27 szkołach posiedzenia klasyfikacyjne zaplanowano na środowe popołudnie bądź na kolejne dni.

Śląskie

Według środowej informacji Kuratorium Oświaty w Katowicach w woj. śląskim strajkuje 66 proc. nauczycieli, pracuje 34 proc.

Śląska kurator oświaty Urszula Bauer nie sprecyzowała liczby placówek biorących udział w trwającym od 8 kwietnia ogólnopolskim strajku w oświacie, wskazując, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, ale liczba ta systematycznie spada.