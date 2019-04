Premier Mateusz Morawiecki przestawi w czwartek propozycję formuły, w jakiej miałyby się odbyć po świętach wielkanocnych obrady okrągłego stołu ws. oświaty - powiedziała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Przedstawiciele rządu wezmą też udział w czwartkowych obradach prezydium RDS.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

"W czwartek premier Mateusz Morawiecki zaproponuje konkretną formułę okrągłego stołu w sprawie oświaty. Po świętach odbędzie się pierwsza sesja okrągłego stołu" - powiedziała Kopcińska w środę w TV Republika.

Według niej zaproszenie do rozmów mają otrzymać m.in. związki zawodowe, organizacje pozarządowe, pedagodzy, rodzice oraz przedstawiciele opozycji. "To propozycja, która mówi, że trzeba rozmawiać o tym, jak zmienić system, który kształci nasze dzieci. Wszyscy rodzice oczekują nowoczesnej szkoły dla swojego dziecka; szkoły, która rozwija innowacyjność, podnosi uposażenia nauczycieli. Trzeba rozmawiać w szerokiej formule, stąd ogólnonarodowa debata, którą zapowiedział premier" - wskazała rzeczniczka rządu.

Jak dodała, rząd liczy na to, iż w podczas dyskusji okrągłego stołu "pojawią się rozwiązania" dla oświaty.

Rząd weźmie udział w obradach

Odnosząc się do zaplanowanego na czwartek posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego, Kopcińska podtrzymała deklarację o gotowości rządu do rozmów ze związkami nauczycielskimi. Potwierdziła, że przedstawiciele Rady Ministrów wezmą udział w obradach. "Przedstawiciele rządu będą mieli ze sobą porozumienie, do którego przystąpiła już 'Solidarność', bo to porozumienie to konkretne postulaty nauczycieli" - przekonywała rzeczniczka rządu.

Przyznała, że rządowa oferta nie rozwiązuje wszystkich problemów w edukacji, ale - jak zaznaczyła - obecna władza "stara się naprawić" w oświacie to, co - według niej - nie udało się zrobić poprzednikom z PO i PSL.

Zwołanie "okrągłego stołu" w sprawie problemów w edukacji to inicjatywa premiera Morawieckiego. We wtorek prezydent Andrzej Duda poinformował, że spotkał się z szefową Rady Dialogu Społecznego Dorotą Gardias i zgodził się z jej propozycją, by okrągły stół na temat oświaty odbył się w "formule rozszerzonej Rady Dialogu Społecznego". Zadeklarował, że jest gotów udostępnić na te obrady Belweder.

Trwa strajk

Środa to trzeci dzień egzaminów ósmoklasistów (w zeszłym tygodniu przeprowadzone zostały egzaminy w gimnazjach) i zarazem dziesiąty dzień strajku nauczycieli.

Od 25 marca do 7 kwietnia trwały negocjacje rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli. 7 kwietnia porozumienie z rządem zawarła oświatowa Solidarność; Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych odrzuciły propozycje rządu.

Porozumienie zawarte przez rząd z "S" zakłada w sumie prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. (9,6 proc. we wrześniu plus już wypłacona 5-proc. podwyżka od stycznia), skrócenie stażu, ustalenie dodatku za wychowawstwo na nie mniej niż 300 zł, zmianę w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji.