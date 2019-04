Po 19 dniach ogólnopolski strajk nauczycieli został zawieszony, a w szkołach znów prowadzone są normalne zajęcia. Uczniowie i rodzice cały czas zastanawiają się jednak, czy lekcje, które przepadły, będą musiały zostać odrobione. Czy w związku ze strajkiem rok szkolny może zostać przedłużony?

Strajk nauczycieli trwał od 8 do 27 kwietnia

Ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych trwał 19 dni. Protest został zawieszony od soboty, 27 kwietnia. Nauczyciele zapowiadają jednak, że jeśli nie dojdą do porozumienia z rządem, strajk zostanie wznowiony od września.



Tymczasem rodzice i uczniowie zastanawiają się, czy lekcje, które przepadły ze względu na strajk, trzeba będzie odrabiać. Zapytaliśmy o to poszczególne kuratoria oświaty.



- Każda ze szkół, każdy dyrektor musi zadecydować i wybrać sposób nadrobienia materiału z poszczególnych przedmiotów - zaznacza w rozmowie z Interią Mariola Kiełboń z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Dodaje, że każdy nauczyciel musi wziąć pod uwagę możliwości uczniów i nie obciążać ich nadmierną nauką. - Nauczyciel musi zdecydować, wiedząc o ilości godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu i danej klasy, czy godziny, które pozostały do końca roku, zagwarantują pełną realizację opracowanych programów - podkreśla.

Z kolei Daniel Wróbel z Kuratorium Oświaty w Szczecinie jednoznacznie i krótko deklaruje: - Nie ma możliwości, aby uczniowie odrabiali zajęcia podczas wakacji, bądź w weekendy.

Co z podstawą programową w szkołach?

Andrzej Kulmatycki z Kuratorium Oświaty w Warszawie przypomina, że każdy dyrektor szkoły powinien monitorować, czy podstawa programowa jest prawidłowo realizowana, zwłaszcza w sytuacji, gdy zajęcia nie odbywały się systematycznie.

Co w sytuacji, gdy program z danego przedmiotu nie został zrealizowany? - Dyrektor szkoły może wnioskować do organu prowadzącego o przyznanie dodatkowo nie więcej niż trzech godzin tygodniowo dla każdego oddziału na zwiększenie liczby wybranych obowiązkowych zajęć - rocznie lub okresowo - tłumaczy.

Wakacje zostaną skrócone przez strajk?

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy również informuje, że w sprawie odpracowania przez uczniów lekcji ze względu na trwający strajk decyzje podejmuje dyrektor szkoły. - Czy to możliwe, że wakacje zostaną skrócone przez strajk? Z posiadanej wiedzy wynika, że nie - odpowiada Tadeusz Dąbrowski z bydgoskiego KO.

Pomorska Kurator Oświaty Monika Kończyk przypomina, że organizację roku szkolnego 2018/2019 reguluje rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. Zapytana o to, czy uczniowie będą nadrabiać materiał w wakacje, odpowiada, że obecnie nie ma przepisów, które zmieniałyby dotychczasowe regulacje w sprawie organizacji roku.

W podobnym tonie odpowiada na pytanie Interii Jolanta Misiak z Kuratorium Oświaty w Lublinie. - Kuratorzy oświaty nie są organami stanowiącymi prawo, zatem nie mają kompetencji w zakresie zmieniania ustalonego kalendarza roku szkolnego, w tym wyznaczonego terminu zakończenia zajęć dydaktycznych w szkołach - zaznacza. - Przepisy rozporządzenia MEN nie umożliwiają zorganizowania zajęć w czasie ferii letnich - dodaje Małgorzata Hochleitner z Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Minister edukacji Anna Zalewska

Materiał do nadrobienia w soboty?

Anna Kij z Kuratorium Oświaty w Katowicach podkreśla, że żadna szkoła nie może też wprowadzić obowiązku, by zajęcia niezrealizowane w okresie strajku odrabiać w soboty.

- Zajęcia przez pięć lub sześć dni w tygodniu szkoły od kilkunastu lat mogą prowadzić przez cały rok szkolny albo stosować - w zależności od pory roku - przemienny system organizacji tygodnia pracy - tłumaczy Anna Kij i zastrzega: - Oznacza to jednak, że liczba godzin zajęć w tygodniu powinna być taka sama dla danej klasy w systemie pięciodniowym, jak i sześciodniowym, a odrabianie zajęć w soboty oznaczałoby konieczność zwiększenia tygodniowego wymiaru zajęć ponad liczbę godzin określoną rozporządzeniem.

Koniec roku szkolnego 2018/2019

Przypomnijmy, że zgodnie z ustalonym przez MEN kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, zajęcia kończą się 21 czerwca. Ferie letnie potrwają od 22 czerwca do 31 sierpnia.

Jeśli uczniowie mieliby odrabiać lekcje w wakacje, odpowiednią zgodę musiałaby wydać najpierw minister Anna Zalewska.