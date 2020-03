Straż Pożarna: W całej Polsce obowiązuje duże zagrożenie pożarowe w lasach

Duże zagrożenie pożarowe w lasach obowiązuje w całej Polsce - przypomniała w środę 25 marca Mazowiecka Straż Pożarna. Rzecznik Komendy Głównej PSP odradza poruszanie się po lasach.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Ardea Picture Library /East News

Na załączonej przez straż mapce Lasów Państwowych widać, że zagrożenie pożarowe jest duże - najwyższy przewidziany stopień obejmuje wszystkie województwa kraju, z wyjątkiem prawie całego woj. pomorskiego (ostrzeżenie w tym przypadku dotyczy zachodniej części województwa) oraz południowych powiatów woj. małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego (te obszary nie są objęte prognozowaniem).

Reklama

"Jest wiosna, dużo mniejsza wilgotność w lasach i zagrożenie pożarowe wzrasta z każdą chwilą. My notujemy setki pożarów co roku, jeśli chodzi o lasy i trawy. W tych pożarach giną ludzie, nie mówiąc już o tym, jak dużo ginie zwierząt. To jest główna istota tego, aby jak najmniej poruszać się po tym środowisku leśnym" - powiedział st. kpt. Krzysztof Batorski, rzecznik prasowy Komendy Głównej PSP.