​Strażacy: Wyjątkowo tragiczna noc sylwestrowa

Do tej pory w noc sylwestrową straż pożarna interweniowała 1664 razy, z czego 828 interwencji dotyczyło pożarów, w których zginęły trzy osoby; niestety tegoroczny Sylwester był wyjątkowo tragiczny - poinformował PAP rzecznik PSP st. bryg. Paweł Frątczak.

Zdjęcie Sylwester w Warszawie /Łukasz Klos /Reporter

Do północy strażacy wyjeżdżali 987 razy, w tym 354 razy do gaszenia pożarów, w których rannych zostało osiem osób. W miejscowości Rudnik w województwie lubelskim zginęła jedna osoba. Do innych zdarzeń, takich jak np. wypadki drogowe, strażacy wyjeżdżali 530 razy. Zginęło w nich 10 osób, a 166 osób zostało rannych.

Od północy do godziny szóstej rano strażacy interweniowali 677 razy, z czego 474 razy interwencje dotyczyły pożarów. Zginęły w nich dwie osoby, a pięć zostało poszkodowanych. Oba tragiczne pożary, w których zginęli ludzie, powstały w województwie małopolskim, pierwszy - dwie minuty po północy w miejscowości Żegiestów w powiecie nowosądeckim, drugi - o 4.45 w miejscowości Podgórska Wola w powiecie tarnowskim. Wciąż trwa ich gaszenie. Jak podkreślił Frątczak, na razie ciężko odkreślić, co było przyczyną.

"Wyjątkowo tragiczna, niespokojna noc. Nie do końca chyba Polacy wzięli sobie do serca bezpieczne pożegnanie starego roku. Znacznie większa liczba interwencji, a jeszcze przed nami prawie cały dzisiejszy dzień" - skomentował Frątczak. "Chyba nie do końca bierzemy sobie do serca apele, jeśli chodzi o rozsądek przy stosowaniu środków pirotechnicznych. Sam mogłem zaobserwować, że mimo iż wielu włodarzy miast zrezygnowało z pokazu sztucznych ogni, to wiele osób zapomina, że są sąsiedzi, są zwierzęta" - dodał rzecznik PSP.

Policja podaje, że od poniedziałku do wczesnych godzin porannych 1 stycznia zatrzymano 221 nietrzeźwych kierowców.



W Zakopanem bez poważnych incydentów

Sylwester w Zakopanem odbył się bez poważniejszych incydentów; już po zakończeniu zabawy ok. godz. 4 w Poroninie (Małopolskie) pociąg potrącił stojącego na torach mężczyznę - w krytycznym stanie przewieziono go do zakopiańskiego szpitala.

Z szacunków policji wynika, że w Sylwestrze Marzeń z TVP brało udział 40 tys. osób. Oprócz tego na terenie bezpośrednio przyległym do wygrodzonego obszaru imprezy przebywało ok. 30 tys. ludzi, czyli łączne w kulminacyjnym Nowy Rok na Równi Krupowej witało ok. 70 tys. osób.

"W związku z imprezą masową nie odnotowano żadnych poważniejszych incydentów" - powiedział rzecznik zakopiańskiej policji Krzysztof Waksmundzki.

Od godziny 17 dnia 31 grudnia, do 3.30 1 stycznia policjanci odnotowali około 100 interwencji w całym pow. tatrzańskim.

"Ich charakter był bardzo różny - od problemów ze źle zaparkowanymi samochodami, poprzez zagubione dzieci, zagubionych nietrzeźwych, szarpaniny nietrzeźwych awanturników, a na osobach, które naruszyły nietykalność cielesną policjantów, kończąc. Kilka osób zostało zatrzymanych w celu doprowadzenia do wytrzeźwienia" - dodał Waksmundzki.

Po zakończeniu zabawy Sylwestrowej w Zakopanem ok. godz. 4 nad ranem w Poroninie pociąg potrącił stojącego na torach mężczyznę, którego w krytycznym stanie przewieziono do zakopiańskiego szpitala. W Murzasichlu - najprawdopodobniej od fajerwerków - spłonął drewniany dom. Nikomu nic się nie stało - powiedział dyżurny zakopiańskiej straży.