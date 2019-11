Prezes PiS Jarosław Kaczyński jest gotowy przełożyć zabieg wszczepienia endoprotezy z powodu wyborów prezydenckich - donosi "Super Express".

Jarosław Kaczyński miał przejść operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego po wyborach do Sejmu i Senatu. Wiązałoby się to jednak z ograniczeniem aktywności politycznej.

"W szpitalu poleżę z 7-10 dni i później czekają mnie dwie kule, co jest dość męczące, już przez to przechodziłem. Nie da się wtedy normalnie funkcjonować" - narzekał Kaczyński we wrześniu.

Według "SE" prezes PiS chce się zaangażować w kampanię prezydencką równie mocno co podczas wyborów parlamentarnych. Z tego powodu Kaczyński rozważa przełożenie operacji.

