Operacja kolana Jarosława Kaczyńskiego ma odbyć się dopiero pod koniec 2019 r. lub na początku 2020 r. - donosi nieoficjalnie "Super Express". Premier PiS odwleka ją z powodu wyborów do Parlamentu Europejskiego i Sejmu.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /Damian Klamka /East News

"Operacja musi poczekać, są ważniejsze sprawy dla prezesa. Bardzo chcemy wygrać wybory, a zabieg w połączeniu z rehabilitacją wyłączyłby Jarosława z codziennego funkcjonowania i z kampanii" - tłumaczy w rozmowie z "Super Expressem" ważny polityk PiS.

Z informacji gazety wynika, że prezes PiS chce odwlec operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego do końca 2019 r. lub nawet początku 2020 r.



"Teraz najważniejsze to wygrać dwukrotnie wybory. Operacja będzie później" - gazeta cytuje wypowiedź Kaczyńskiego, którą miał skierować niedawno do swoich współpracowników.

