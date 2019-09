Suski o awarii w "Czajce": Zdychają już nawet szczury

"Musimy budować instalację, która odbierze ścieki Platformy. Zdychają już nawet szczury" - w ten sposób awarię oczyszczalni ścieków "Czajka" skomentował szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Wcześniej porównał awarię do... katastrofy w Czarnobylu.

Zdjęcie Marek Suski /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

"Wraz z wojskiem musimy budować instalację, która odbierze ścieki Platformy" - skomentował na Twitterze Marek Suski.

Dodał, że władze Warszawy "dalej mówią, że nic się nie stało". "A zdychają już nawet szczury" - podkreślił Suski.

To nie pierwsza wypowiedź szefa gabinetu politycznego premiera na temat ścieków w Wiśle. Wcześniej porównał awarię oczyszczalni "Czajka" do... katastrofy w Czarnobylu.



"To przypomina mi sytuację katastrofy w Czarnobylu. Ukrywano to dokąd można było. Później się nie dało ukryć, bo Wisła zaczęła płynąć pianą" - pisał w ubiegłym tygodniu na Twitterze.





Na ostatni wpis Suskiego szybko odpowiedział szef klubu PO Sławomir Neumann. "Szambo w głowie" - napisał na Twitterze.

Przypomnijmy, że od ubiegłego tygodnia ścieki z kilku dzielnic lewobrzeżnej Warszawy są zrzucane do Wisły. To skutek awarii dwóch kolektorów pod dnem rzeki, doprowadzających nieczystości do oczyszczalni "Czajka". Od soboty ścieki są oczyszczane przez ozonowanie.



W związku z awarią premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie alternatywnego rurociągu, bezpośrednio przesyłającego nieczystości do oczyszczalni. Zostanie on ułożony na nowo wybudowanym na Wiśle moście pontonowym.