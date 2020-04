Przygotowaliśmy specjalną "ustawę antysuszową", która umożliwi natychmiastową realizację najbardziej potrzebnych inwestycji. Projekt specustawy wkrótce zostanie opublikowany - podało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w komunikacie.

"W ministerstwie opracowaliśmy i wdrażamy programy, które zabezpieczą nasz kraj przed skutkami suszy. Będą to działania krótkoterminowe jednoroczne, średnioterminowe do 2027 r. i długoterminowe do 2050 r." - podał resort w komunikacie.

Ministerstwo poinformowało, że "w tym roku uruchomimy 550 milionów złotych na inwestycje poprawiające retencję wodną".

"Będzie to w sumie ponad 4,5 tysiąca zadań realizowanych przez PGW Wody Polskie" - napisano.

"Z tej kwoty 150 mln zł będzie przeznaczone na działania dla terenów rolniczych, takie jak modernizacja małych urządzeń wodnych czy udrażnianie cieków" - dodano.

"Przygotowaliśmy także specjalną 'ustawę antysuszową'. Dzięki niej wiele inwestycji wodnych uda się zrealizować znacznie szybciej, co przełoży się na minimalizację niedoborów wody" - poinformował resort.

"Specustawa ma skrócić okresy przygotowawcze do inwestycji, a także usprawnić procesy pozyskiwania wszelkiego rodzaju pozwoleń. Umożliwi natychmiastową realizację najbardziej potrzebnych inwestycji" - czytamy. "Projekt specustawy wkrótce zostanie opublikowany i zacznie swój bieg legislacyjny" - dodano.

Założenia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody

W komunikacie podano również, że w zeszłym roku Rada Ministrów przyjęła założenia do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody, zwanym także Programem Rozwoju Retencji, która ma doprowadzić do zwiększenia współczynnika retencji wody w Polsce z obecnych 6,5 proc. do 15 proc. w 2027 r. Realizacja programu to w sumie 94 inwestycje wodne warte ponad 10 mld złotych, a część z tych inwestycji jest już realizowana. Najważniejsze działania w ramach programu to budowa małych i dużych zbiorników retencyjnych, stopnie wodne, mikroretencja, przebudowa systemów melioracyjnych, ale również renaturyzacja rzek oraz terenów podmokłych tam, gdzie będzie to skuteczne i możliwe.

Ministerstwo podało, że realizacja tego programu pozwoli zabezpieczyć Polskę w stabilne zasoby wodne, natomiast docelowo aż do 2050 r. należy kontynuować programy inwestycyjne, by dalej minimalizować potencjalny kryzys wodny w Polsce.