​Światowe media informują o skandalu wokół piosenki Kazika

Associated Press, jedna z największych agencji prasowych na świecie, informuje o skandalu, jaki wybuchł w Polsce wokół piosenki Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Depeszę przedrukowały czołowe media m.in. "New York Times" czy "Washington Post".

"Piosenka piętnująca lidera polskiej partii rządzącej trafiła na pierwsze miejsce listy przepobojów polskiego radia publicznego. I zniknęła" - czytamy.

"Publiczny nadawca jest teraz oskarżany o cenzurę. Skandal znalazł się w centrum debaty publicznej w Polsce i wywołał falę odjeść z rozgłośni, a także bojkot ze strony niektórych muzyków" - pisze Vanessa Gera.

AP podaje, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje media publiczne jako "narzędzie propagandy", mimo że powinny one pozostawać neutralne.

Agencja zaznacza, że część członków rządu jest krytyczna wobec działań Polskiego Radia.

W depeszy opisano pokrótce treść piosenki przetłumaczonej błędnie jako "My Pain is Better Than Yours".

O utworze Kazika informują także - piórami polskich korespondentów - "The Times" i agencja Bloomberga.

Przypomnijmy - 1998. wydanie listy przebojów radiowej Trójki, w którym zwyciężyła piosenka Kazika, zostało unieważnione przez władze tego radia. Autorom audycji zarzucono manipulację wynikami głosowania. Z kolei szef redakcji muzycznej Trójki Piotr Metz w rozmowie z "Pressem" potwierdził, że dyrektor Tomasz Kowalczewski wywierał na niego naciski, by "zrobić coś z tym Kazikiem" i by usunąć piosenkę z anteny. Po wybuchu skandalu z radia odszedł prowadzący audycję Marek Niedźwiecki.