Święto 15 sierpnia. Czy będą otwarte sklepy?

W sobotę, 15 sierpnia 2020 roku, obchodzimy święto państwowe - Wojska Polskiego oraz kościelne - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Sklepy tego dnia będą zamknięte.

Zdjęcie Zamknięta galeria handlowa w Lubinie /Piotr Dziurman /Reporter

15 sierpnia to święto wolne od pracy, co oznacza, że zakupów tego dnia nie zrobimy. Co więcej, 16 sierpnia to z kolei niedziela niehandlowa, a więc sklepy wciąż będą zamknięte.

Reklama

Należy zatem nastawić się na duże piątkowe zakupy.

Przypomnijmy, że w 2020 roku mamy tylko siedem niedziel handlowych. Najbliższa wypadnie 30 sierpnia.

Dodajmy także, iż za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł. Z zakazu wyłączone są jednak m.in. lodziarnie, cukiernie, kawiarnie czy stacje paliw.