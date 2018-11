Święto Niepodległości 2018. Kaczyński: Wspólny marsz to ogromny sukces

- Wspólny marsz to ogromny sukces, to wielki dzień - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński portalowi niezalezna.pl podczas marszu "Dla Ciebie Polsko". W wydarzeniu może uczestniczyć ok. 200 tys. osób.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas marszu w Warszawie / Tomasz Gzell /PAP

W niedzielę, 11 listopada, w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, ulicami Warszawy przechodzi marsz "Dla Ciebie Polsko".

Jeden marsz, dwa zgromadzenia

Na jeden marsz "Dla Ciebie, Polsko" składają się formalnie dwa zgromadzenia - jeden organizowany przez rząd, a drugi przez Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości". Obie grupy początkowo oddzielała kilkusetmetrowa przerwa, drugie zgromadzenie wyruszyło później. Czoło marszu zatrzymało się na trasie, czekając na pozostałych uczestników.

200 tys. uczestników

"Wspólny marsz to ogromny sukces. Wiemy już, że jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Być może dojdzie nawet do 200 tysięcy. Jesteśmy uradowani, były piękne uroczystości na pl. Piłsudskiego, wspaniałe przemówienie prezydenta. To wielki dzień" - powiedział portalowi niezalezna.pl prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Szef MSWiA Joachim Brudziński napisał na Twitterze: "Polacy odpowiedzieli na apel prezydenta i premiera. Według wstępnych szacunków Policji w marszu w Warszawie bierze udział obecnie ponad 200 tys. osób".