W czasie zgromadzeń organizowanych z okazji Święta Niepodległości ulice Warszawy patrolować będą tysiące policjantów, a jeśli pozwoli na to pogoda policja użyje śmigłowców i dronów - dowiedziała się PAP w Policji. W gotowości są także pododdziały kontrterrorystyczne.

Zdjęcie Podczas święta niepodległości na ulicach tysiące policjantów; w powietrzu śmigłowce i drony /Wojciech Strozyk/ /Reporter

Do czwartku w związku z obchodami Święta Niepodległości zarejestrowano dziesięć zgromadzeń, z czego największym ma być Marsz Niepodległości, który odbędzie się od godz. 14 do 19 i przejdzie od ronda Dmowskiego przez most Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. W podobnych godzinach odbędzie się marsz antyfaszystów pod hasłem "Za wolność waszą i naszą", którego uczestnicy przejdą z pl. Unii Lubelskiej na pl. Trzech Krzyży.

Od rana w Świątyni Opaczności Bożej w Wilanowie odbywać się będą uroczystości państwowe z udziałem najważniejszych osób w państwie. Z kolei w godz. 11-13 al. Jana Pawła, ul. Chałubińskiego i al. Niepodległości (od Stawki do Rakowieckiej) pobiegną uczestnicy Biegu Niepodległości, w którym weźmie udział ok 22 tys. osób. Wydarzenia związane ze świętem zaplanowano również na pl. Piłsudskiego i na Krakowskim Przedmieściu.

"Jeśli chodzi o zabezpieczanie zgromadzeń to po pierwsze mówimy o bardzo dużej liczbie policjantów. To są tysiące policjantów na ulicach Warszawy. Będziemy wspierani przez wszystkie garnizony w kraju" - powiedział w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Marczak podkreślił, że policję tego dnia czeka ogrom pracy prewencyjnej oraz prac w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. "Stąd również liczne patrole ruchu drogowego, których celem będzie przede wszystkim zadbanie o bezpieczeństwo nie tylko kierujących, ale także wszystkich osób, które będą brały udział w poszczególnych zgromadzeniach, biegach i uroczystościach" - zaznaczył Marczak.

Stołeczna policja podkreśla również, że oprócz wymienionych działań funkcjonariusze będą prowadzili "działania mniej jawne, których celem jest przede wszystkim analiza wszystkich zagrożeń oraz przygotowanie się na wszelkiego rodzaju zagrożenia".

"Musimy się przygotować na każdą, nawet najgorsza sytuację, która może nastąpić. Po to tylko, żebyśmy wiedzieli, jak w danym momencie zareagować" - powiedział Marczak.

Jak dowiedział się PAP przygotowani do działań w Warszawie są również policjanci z pododdziałów kontrterrorystycznych. Z kolei Komenda Główna Policji informuje, że jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne w powietrze wzbiją się policyjne śmigłowce i drony.